Resultados de la ida de los play-offs de acceso a la Conference League

Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Conference...

Conference League de fútbol de Europa, tercer torneo continental
ARIS MESSINIS - AFP

Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Conference League europea, disputados el jueves:

Rosenborg (NOR) - Maguncia (GER) 2 - 1

Hamrun Spartans (MLT) - FK RFS (LAT) 1 - 0

Györ (HUN) - Rapid Viena (AUT) 2 - 1

BK Häcken (SWE) - CFR Cluj (ROM) 7 - 2

Wolfsberg (AUT) - Omonia Nicosia (CYP) 2 - 1

Basaksehir (TUR) - Universidad Craiova (ROM) 1 - 2

Breidablik (ISL) - Virtus (SMR) 2 - 1

Drita (KOS) - Differdange (LUX) 2 - 1

Olimpija Liubliana (SLO) - FC Noah (ARM) 1 - 4

Estrasburgo (FRA) - Brøndby (DEN) 0 - 0

Shakhtar Donetsk (UKR) - Servette (SUI) 1 - 1

Anderlecht (BEL) - AEK Atenas (GRE) 1 - 1

Celje (SLO) - Banik Ostrava (CZE) 1 - 0

Levski Sofía (BUL) - AZ Alkmaar (NED) 0 - 2

Polissya Zhytomyr (UKR) - Fiorentina (ITA) 0 - 3

Nioman Hrodna (BLR) - Rayo Vallecano (ESP) 0 - 1

Sparta Praga (CZE) - Riga FC (LAT) 2 - 0

Jagiellonia Bialystok (POL) - Dinamo Tirana (ALB) 3 - 0

Lausana Sport (SUI) - Besiktas (TUR) 1 - 1

Shelbourne (IRL) - Linfield (NIR) 3 - 1

Crystal Palace (ENG) - Fredrikstad (NOR) 1 - 0

Raków Czestochowa (POL) - Arda (BUL) 1 - 0

Hibernian (SCO) - Legia Varsovia (POL) 1 - 2

Santa Clara (POR) - Shamrock Rovers (IRL) 1 - 2

