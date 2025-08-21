Resultados de la ida de los play-offs de acceso a la Europa League
Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Europa League.
Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Europa League europea, disputados el jueves:
Midtjylland (DEN) - KuPS (FIN) 4 - 0
Malmö (SWE) - Sigma Olomouc (CZE) 3 - 0
Brann Bergen (NOR) - AEK Larnaca (CYP) 2 - 1
Shkëndija (MKD) - Ludogorets (BUL) 2 - 1
Panathinaikos (GRE) - Samsunspor (TUR) 2 - 1
Zrinjski Mostar (BIH) - FC Utrecht (NED) 0 - 2
Maccabi Tel Aviv (ISR) - Dinamo Kiev (UKR) 3 - 1
Slovan Bratislava (SVK) - Young Boys (SUI) 0 - 1
Lech Poznan (POL) - Genk (BEL) 1 - 5
Aberdeen (SCO) - FCSB (ROM) 2 - 2
Rijeka (CRO) - PAOK Salónica (GRE) 1 - 0
Lincoln FC (NIR) - Sporting Braga (POR) 0 - 4
