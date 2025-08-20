Resultados de la ida de los play-offs de acceso a la Liga de Campeones

LA NACION

Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Liga de Campeones europea, disputados el martes y el miércoles:

- Martes:

Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) 1 - 3

Estrella Roja (SRB) - Pafos (CYP) 1 - 2

Glasgow Rangers (SCO) - Brujas (BEL) 1 - 3

- Miércoles:

Bodoe/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT) 5 - 0

Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ) 0 - 0

Basilea (SUI) - FC Copenhague (DEN) 1 - 1

Fenerbahçe (TUR) - Benfica (POR) 0 - 0

NOTA: los partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputan el martes 26 y el miércoles 27 de agosto.

El sorteo de la Fase Liga de esta Champions, con la presencia de los principales equipos, tendrá lugar el jueves 28 de agosto.

