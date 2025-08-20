Resultados de la ida de los play-offs de acceso a la Liga de Campeones
Resultados de los partidos de ida del play-off final de acceso al grupo único de la Liga de Campeones europea, disputados el martes y el miércoles:
- Martes:
Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) 1 - 3
Estrella Roja (SRB) - Pafos (CYP) 1 - 2
Glasgow Rangers (SCO) - Brujas (BEL) 1 - 3
- Miércoles:
Bodoe/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT) 5 - 0
Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ) 0 - 0
Basilea (SUI) - FC Copenhague (DEN) 1 - 1
Fenerbahçe (TUR) - Benfica (POR) 0 - 0
NOTA: los partidos de vuelta de estas eliminatorias se disputan el martes 26 y el miércoles 27 de agosto.
El sorteo de la Fase Liga de esta Champions, con la presencia de los principales equipos, tendrá lugar el jueves 28 de agosto.
