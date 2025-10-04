Resultados de la jornada del Masters 1000 de Shanghái
Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.
. Individual masculino - 2ª ronda:
Kamil Majchrzak (POL) derrotó a Brandon Nakashima (USA/N.29) 6-4, 6-0
Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Camilo Ugo Carabelli(ARG) 6-4, 6-2
Alexander Zverev (GER/N.3) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 6-4
Arthur Rinderknech (FRA) a Alex Michelsen (USA/N.28) 6-3, 6-4
Denis Shapovalov (CAN/N.23) a Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-2
Jirí Lehecka (CZE/N.15) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5
Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3
Jesper de Jong (NED) a Jakub Mensík (CZE/N.17) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4
Lorenzo Musetti (ITA/N.8) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-0
Yoshihito Nishioka (JPN) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 2-6, 6-1, 6-4
./bds/mcd
Otras noticias de Masters 1000 de Shanghai
Más leídas
- 1
Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
- 2
Se estrenó hace 20 años, es un clásico de Steven Spielberg y ya está en Netflix
- 3
Lautaro Rivero, el defensor de River que repescó Gallardo, fue citado a la selección y sueña con el Mundial
- 4
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento