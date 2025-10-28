LA NACION

Resultados de la jornada del torneo WTA 250 de Hong Kong

Resultados de la jornada del martes del torneo WTA 250 de Hong Kong...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la jornada del torneo WTA 250 de Hong Kong
Resultados de la jornada del torneo WTA 250 de Hong Kong

Resultados de la jornada del martes del torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:

. Individual femenino - Primera ronda:

Belinda Bencic (SUI/N.1) derrotó a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 6-4

Emiliana Arango (COL/N.8) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-7 (3/7), 6-1, 6-4

Himeno Sakatsume (JPN) a Sofia Kenin (USA/N.4) 6-2, 6-1

Eudice Chong (HKG) a Suzan Lamens (NED) 6-3, 6-4

Anna Kalinskaya (RUS/N.6) a Kamilla Rakhimova (RUS) 6-4, 6-4

Zhang Shuai (CHN) a Veronika Erjavec (SLO) 6-2, 6-2

Alexandra Eala (PHI) a Katie Boulter (GBR) 6-4, 2-1 y abandono

Victoria Mboko (CAN/N.3) a Talia Gibson (AUS) 6-7 (2/7), 6-1, 6-4

Sorana Cirstea (RUM/N.7) a Dalma Gálfi (HUN) 7-5, 6-3

Leylah Fernandez (CAN/N.2) a Wang Xiyu (CHN) 6-1, 6-4

bds/dam

LA NACION
Más leídas
  1. Los factores del triunfo de Milei
    1

    Los factores del triunfo de Javier Milei

  2. Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los nuevos bloques libertarios
    2

    Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso

  3. El emotivo documental del Patón Bauza que muestra su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa
    3

    El emotivo documental del Patón Bauza que expone su lucha contra una enfermedad neurodegenerativa

  4. Imágenes inéditas de Matthew Perry y revelaciones sobre su vida en un nuevo documental
    4

    Las revelaciones del documental de Matthew Perry: de su primera gran pasión a la profunda soledad del recordado Chandler

Cargando banners ...