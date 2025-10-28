Resultados de la jornada del torneo WTA 250 de Hong Kong
Resultados de la jornada del martes del torneo WTA 250 de Hong Kong...
Resultados de la jornada del martes del torneo WTA 250 de Hong Kong, sobre pista dura:
. Individual femenino - Primera ronda:
Belinda Bencic (SUI/N.1) derrotó a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 6-4
Emiliana Arango (COL/N.8) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-7 (3/7), 6-1, 6-4
Himeno Sakatsume (JPN) a Sofia Kenin (USA/N.4) 6-2, 6-1
Eudice Chong (HKG) a Suzan Lamens (NED) 6-3, 6-4
Anna Kalinskaya (RUS/N.6) a Kamilla Rakhimova (RUS) 6-4, 6-4
Zhang Shuai (CHN) a Veronika Erjavec (SLO) 6-2, 6-2
Alexandra Eala (PHI) a Katie Boulter (GBR) 6-4, 2-1 y abandono
Victoria Mboko (CAN/N.3) a Talia Gibson (AUS) 6-7 (2/7), 6-1, 6-4
Sorana Cirstea (RUM/N.7) a Dalma Gálfi (HUN) 7-5, 6-3
Leylah Fernandez (CAN/N.2) a Wang Xiyu (CHN) 6-1, 6-4
