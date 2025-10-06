LA NACION

Resultados de la jornada en el torneo de Wuhan

Resultados de la jornada en el Torneo...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de la jornada en el torneo de Wuhan
Resultados de la jornada en el torneo de Wuhan

Resultados de la jornada en el Torneo de Wuhan.

. Individual femenino - Primera ronda:

Jessica Bouzas (ESP) a Varvara Gracheva (FRA) 7-6 (7/0), 6-2

Maya Joint (AUS) a Zhu Lin (CHN) 7-5, 7-6 (12/10)

Katerina Siniaková (CZE) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-4, 6-4

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) a Victoria Mboko (CAN) 6-3, 6-2

Hailey Baptiste (USA) a Ashlyn Krueger (USA) 2-6, 6-4, 6-2

Laura Siegemund (GER) a Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 4-6, 4-1 y abandono

Moyuka Uchijima (JPN) a Wang Xinyu (CHN) 6-4, 7-6 (7/3)

Yuan Yue (CHN) a Lucia Bronzetti (ITA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)

Antonia Ruzic (CRO) a Magda Linette (POL) 6-2, 6-3

Clara Tauson (DEN/N.10) a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 7-5

Elise Mertens (BEL) a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3

Marie Bouzková (CZE) a María Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4

bds/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0

  2. Rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos
    2

    Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos

  3. LLA presentó un pedido ante la Justicia para reimprimir las boletas y llevar a Santilli como primer candidato
    3

    La Libertad Avanza oficializó el pedido a la Justicia para llevar a Santilli como primer candidato y reimprimir las boletas que tienen la cara de Espert

  4. Es argentino y creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva
    4

    El neurocirujano argentino que creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva

Cargando banners ...