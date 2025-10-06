Resultados de la jornada en el torneo de Wuhan
Resultados de la jornada en el Torneo de Wuhan.
. Individual femenino - Primera ronda:
Jessica Bouzas (ESP) a Varvara Gracheva (FRA) 7-6 (7/0), 6-2
Maya Joint (AUS) a Zhu Lin (CHN) 7-5, 7-6 (12/10)
Katerina Siniaková (CZE) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-4, 6-4
Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) a Victoria Mboko (CAN) 6-3, 6-2
Hailey Baptiste (USA) a Ashlyn Krueger (USA) 2-6, 6-4, 6-2
Laura Siegemund (GER) a Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 4-6, 4-1 y abandono
Moyuka Uchijima (JPN) a Wang Xinyu (CHN) 6-4, 7-6 (7/3)
Yuan Yue (CHN) a Lucia Bronzetti (ITA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)
Antonia Ruzic (CRO) a Magda Linette (POL) 6-2, 6-3
Clara Tauson (DEN/N.10) a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 7-5
Elise Mertens (BEL) a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3
Marie Bouzková (CZE) a María Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4
