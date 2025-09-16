Resultados de la Liga de Campeones
Resultados de la primera fase de la Liga de Campeones
- 1 minuto de lectura'
Resultados de la primera fase de la Liga de Campeones de fútbol:
Martes, 16 de septiembre
PSV Eindhoven (NED) - Union St-Gilloise (BEL) 1 - 3
Athletic (ESP) - Arsenal (ENG) 0 - 2
Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA) 2 - 1
Juventus (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 4 - 4
Tottenham (ENG) - Villarreal (ESP) 1 - 0
Benfica (POR) - Qarabag (AZE) 2 - 3
Miércoles, 17 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)
Olympiacos (GRE) - Pafos FC (CYP) -
Slavia Praga (CZE) - Bodo/Glimt (NOR) -
Ajax (NED) - Inter (ITA) -
Bayern Múnich (GER) - Chelsea (ENG) -
París SG (FRA) - Atalanta (ITA) -
Liverpool (ENG) - Atlético de Madrid (ESP) -
Jueves, 18 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)
FC Brujas (BEL) - Mónaco (FRA) -
FC Copenhague (DEN) - Bayer Leverkusen (GER) -
Eintracht Fráncfort (GER) - Galatasaray (TUR) -
Manchester City (ENG) - Nápoles (ITA) -
Sporting de Lisboa (POR) - Kairat Almaty (KAZ) -
Newcastle (ENG) - Barcelona (ESP) -
./bds
Otras noticias de Fútbol Internacional
- 1
Colapinto y Gasly aspiran a revivir buenos momentos en Bakú, mientras que Briatore realizó una cruda autocrítica
- 2
Presupuesto: para un experto en políticas públicas, el aumento en las partidas educativas no sería tal
- 3
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 4
Corrientes: un ladrón quiso asaltar violentamente una joyería pero dos empleados lograron reducirlo