Resultados de la Liga de Campeones

Resultados de la primera fase de la Liga de Campeones

El trofeo de la UEFA Champions League
Resultados de la Liga de CampeonesArchivo

Resultados de la primera fase de la Liga de Campeones de fútbol:

Martes, 16 de septiembre

PSV Eindhoven (NED) - Union St-Gilloise (BEL) 1 - 3

Athletic (ESP) - Arsenal (ENG) 0 - 2

Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA) 2 - 1

Juventus (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 4 - 4

Tottenham (ENG) - Villarreal (ESP) 1 - 0

Benfica (POR) - Qarabag (AZE) 2 - 3

Miércoles, 17 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)

Olympiacos (GRE) - Pafos FC (CYP) -

Slavia Praga (CZE) - Bodo/Glimt (NOR) -

Ajax (NED) - Inter (ITA) -

Bayern Múnich (GER) - Chelsea (ENG) -

París SG (FRA) - Atalanta (ITA) -

Liverpool (ENG) - Atlético de Madrid (ESP) -

Jueves, 18 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)

FC Brujas (BEL) - Mónaco (FRA) -

FC Copenhague (DEN) - Bayer Leverkusen (GER) -

Eintracht Fráncfort (GER) - Galatasaray (TUR) -

Manchester City (ENG) - Nápoles (ITA) -

Sporting de Lisboa (POR) - Kairat Almaty (KAZ) -

Newcastle (ENG) - Barcelona (ESP) -

