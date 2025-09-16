Resultados de la Liga de Campeones

Resultados de la primera fase de la Liga de Campeones de fútbol:

Martes, 16 de septiembre

PSV Eindhoven (NED) - Union St-Gilloise (BEL) 1 - 3

Athletic (ESP) - Arsenal (ENG) 0 - 2

Real Madrid (ESP) - Marsella (FRA) 2 - 1

Juventus (ITA) - Borussia Dortmund (GER) 4 - 4

Tottenham (ENG) - Villarreal (ESP) 1 - 0

Benfica (POR) - Qarabag (AZE) 2 - 3

Miércoles, 17 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)

Olympiacos (GRE) - Pafos FC (CYP) -

Slavia Praga (CZE) - Bodo/Glimt (NOR) -

Ajax (NED) - Inter (ITA) -

Bayern Múnich (GER) - Chelsea (ENG) -

París SG (FRA) - Atalanta (ITA) -

Liverpool (ENG) - Atlético de Madrid (ESP) -

Jueves, 18 de septiembre (en hora de Paris, GMT+2)

FC Brujas (BEL) - Mónaco (FRA) -

FC Copenhague (DEN) - Bayer Leverkusen (GER) -

Eintracht Fráncfort (GER) - Galatasaray (TUR) -

Manchester City (ENG) - Nápoles (ITA) -

Sporting de Lisboa (POR) - Kairat Almaty (KAZ) -

Newcastle (ENG) - Barcelona (ESP) -

