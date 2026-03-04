LA NACION

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa a partido único entre equipos

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026
Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026

Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa a partido único entre equipos de un mismo país:

- Martes

En Sucre: INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL) - Guabirá (BOL) 3-2 en penales, 0-0

En Montevideo: MONTEVIDEO CITY TORQUE (URU) - Defensor Sporting (URU) 1-0

En Valencia (00H30 GMT del miércoles): Academia Puerto Cabello (VEN) - Monagas SC (VEN)

En Calama (00H30 GMT del miércoles): Cobresal (CHI) - Audax Italiano (CHI)

En Trujillo (02H00 GMT del miércoles): Alianza Atlético (PER) - Deportivo Garcilaso (PER)

- Miércoles

En Santa Cruz (22H00 GMT): Blooming (BOL) - San Antonio Bulo Bulo (BOL)

En Caracas (22H00 GMT): Caracas FC (VEN) - Metropolitanos (VEN)

En Medellín (00H30 GMT del jueves): Atlético Nacional (COL) - Millonarios (COL)

En Santiago (00H30 GMT del jueves): Universidad de Chile (CHI) - Palestino (CHI)

En Asunción (00H30 GMT del jueves): Sportivo Trinidense (PAR) - Olimpia (PAR)

En Cuenca (02H00 GMT del jueves): Deportivo Cuenca (ECU) - Libertad (ECU)

- Jueves

En Asunción (22H00 GMT): Nacional (PAR) - Deportivo Recoleta (PAR)

En Montevideo (22H00 GMT): Boston River (URU) - Racing (URU)

En Cali (00H30 GMT del viernes): América de Cali (COL) - Atlético Bucaramanga (COL)

En Cusco (00H30 GMT del viernes): Cienciano (PER) - Melgar (PER)

En Machala (02H00 GMT del viernes): Orense (ECU) - Macará (ECU)

Los equipos en mayúscula se clasifican para la fase de grupos.

A ellos se sumarán los cuatro equipos que queden eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, además de los argentinos River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, y los brasileños Sao Paulo, Gremio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.

AFP
Conforme a
The Trust Project