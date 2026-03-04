Resultados de la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, que se disputa a partido único entre equipos de un mismo país:

- Martes

En Sucre: INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL) - Guabirá (BOL) 3-2 en penales, 0-0

En Montevideo: MONTEVIDEO CITY TORQUE (URU) - Defensor Sporting (URU) 1-0

En Valencia (00H30 GMT del miércoles): Academia Puerto Cabello (VEN) - Monagas SC (VEN)

En Calama (00H30 GMT del miércoles): Cobresal (CHI) - Audax Italiano (CHI)

En Trujillo (02H00 GMT del miércoles): Alianza Atlético (PER) - Deportivo Garcilaso (PER)

- Miércoles

En Santa Cruz (22H00 GMT): Blooming (BOL) - San Antonio Bulo Bulo (BOL)

En Caracas (22H00 GMT): Caracas FC (VEN) - Metropolitanos (VEN)

En Medellín (00H30 GMT del jueves): Atlético Nacional (COL) - Millonarios (COL)

En Santiago (00H30 GMT del jueves): Universidad de Chile (CHI) - Palestino (CHI)

En Asunción (00H30 GMT del jueves): Sportivo Trinidense (PAR) - Olimpia (PAR)

En Cuenca (02H00 GMT del jueves): Deportivo Cuenca (ECU) - Libertad (ECU)

- Jueves

En Asunción (22H00 GMT): Nacional (PAR) - Deportivo Recoleta (PAR)

En Montevideo (22H00 GMT): Boston River (URU) - Racing (URU)

En Cali (00H30 GMT del viernes): América de Cali (COL) - Atlético Bucaramanga (COL)

En Cusco (00H30 GMT del viernes): Cienciano (PER) - Melgar (PER)

En Machala (02H00 GMT del viernes): Orense (ECU) - Macará (ECU)

Los equipos en mayúscula se clasifican para la fase de grupos.

A ellos se sumarán los cuatro equipos que queden eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores, además de los argentinos River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, y los brasileños Sao Paulo, Gremio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.