LA NACION

Resultados de la primera ronda de la Copa Davis

Partidos de la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis, que se disputa este fin de semana

Resultados de la primera ronda de la Copa Davis
Resultados de la primera ronda de la Copa Davis

-- Partidos de la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis, que se disputa este fin de semana (en mayúscula los ganadores de las llaves):

- En Santiago:

Chile - Serbia 2-0

Tomás Barrios Vera (CHI) a Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 7-6 (9/7)

Alejandro Tabilo (CHI) a Ognjen Milic (SRB) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4

- En Düsseldorf:

ALEMANIA - Perú 4-0

Yannick Hanfmann (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-4, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) a Juan Pablo Varillas (PER) 6-4, 6-2

Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER) a Ignacio Buse/Arklon Puertas del Pino (PER) 6-0, 2-6, 6-4

Justin Engel (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-3, 6-7 (4/7) y abandono

- En Varaždin:

CROACIA - Dinamarca 3-1

Elmer Moller (DEN) a Matej Dodig (CRO) 6-4, 7-6 (7/3)

Dino Prizmic (CRO) a August Holmgren (DEN) 5-7, 6-0, 6-2

Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) a Carl Oberveck/Johannes Ingildsen (DEN) 6-2, 7-5

Dino Prizmic (CRO) a Elmer Moller (DEN) 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

- En Quito:

Ecuador - Australia 0-0

- En Oslo:

Noruega - GRAN BRETAÑA 0-4

Jack Draper (GBR) a Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-2

Cameron Norrie (GBR) a Nicolai Budkov Kjaer (NOR) 6-4, 6-4

Julian Cash/Lloyd Glasspool (GBR) a Viktor Durasovic/Lukas Hellum Lilleengen (NOR) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5)

Jacob Fearnley (GBR) a Nikolai Budkov Kjaer (NOR) 3-6, 6-3, 10-7

- En Plovdiv:

Bulgaria - Bélgica 0-2

Raphel Collignon (BEL) a Alexander Vasilev (BUL) 6-3, 6-3

Alexander Blockx (BEL) a Iliyan Radulov (BUL) 6-7 (3/7), 6-4, y 6-1

- En Tokio:

Japón - AUSTRIA 2-3

Yosuke Watanuki (JPN) a Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-4

Jurij Rodionov (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-4, 7-5

Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki (JPN) a Alexander Erler/Lucas Miedler (AUT) 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 6-4

Lukas Neumayer (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-3, 6-3

Jurij Rodionov (AUT) a Yoshihito Nishioka (JPN) 5-7, 6-1, 6-0

- En Bengaluru:

India - Países Bajos 1-1

Guy Den Ouden (NED) a Sumit Nagal (IND) 6-0, 4-6, 6-3

Dhakshineswar Suresh (IND) a Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-5

- En Busan:

Corea del Sur - Argentina 1-1

Thiago Tirante (ARG) a Hyeon Chung (KOR) 2-6, 7-5, 7-6 (7/5)

Soonwoo Kwon (KOR) a Marco Trungelliti (ARG) 7-6 (8/6), 6-2

- En Tatabánya:

Hungría - Estados Unidos 0-2

Tommy Paul (USA) a Zsombor Piros (HUN) 7-6 (7/3), 6-3

Ethan Quinn (USA) a Fabian Marozsan (HUN) 3-6, 6-3 y 7-6 (13/11)

- En Jihlava:

República Checa - Suecia 2-0

Jiri Lehecka (CZE) a Dragos Nicolae Madaras (SWE) 6-3, 6-4

Dalibor Svrcina (CZE) a Olle Wallin (SWE) 6-1, 6-3

- En Paso de Calais:

Francia - Eslovaquia 2-0

Alex Molcan (SVK) a Alexander Muller (FRA) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Norbert Gombos (SVK) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6)

- En Vancouver:

Canadá - Brasil 1-1

Liam Draxl (CAN) a João Lucas Reis da Silva (BRA) 6-3, 6-3

Gustavo Heide (BRA) a Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/2)

AFP
Conforme a
The Trust Project