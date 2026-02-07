Resultados de la primera ronda de la Copa Davis
-- Partidos de la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis, que se disputa este fin de semana (en mayúscula los ganadores de las llaves):
- En Santiago:
Chile - Serbia 2-0
Tomás Barrios Vera (CHI) a Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 7-6 (9/7)
Alejandro Tabilo (CHI) a Ognjen Milic (SRB) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4
- En Düsseldorf:
ALEMANIA - Perú 4-0
Yannick Hanfmann (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-4, 6-4
Jan-Lennard Struff (GER) a Juan Pablo Varillas (PER) 6-4, 6-2
Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER) a Ignacio Buse/Arklon Puertas del Pino (PER) 6-0, 2-6, 6-4
Justin Engel (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-3, 6-7 (4/7) y abandono
- En Varaždin:
CROACIA - Dinamarca 3-1
Elmer Moller (DEN) a Matej Dodig (CRO) 6-4, 7-6 (7/3)
Dino Prizmic (CRO) a August Holmgren (DEN) 5-7, 6-0, 6-2
Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) a Carl Oberveck/Johannes Ingildsen (DEN) 6-2, 7-5
Dino Prizmic (CRO) a Elmer Moller (DEN) 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)
- En Quito:
Ecuador - Australia 0-0
- En Oslo:
Noruega - GRAN BRETAÑA 0-4
Jack Draper (GBR) a Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-2
Cameron Norrie (GBR) a Nicolai Budkov Kjaer (NOR) 6-4, 6-4
Julian Cash/Lloyd Glasspool (GBR) a Viktor Durasovic/Lukas Hellum Lilleengen (NOR) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5)
Jacob Fearnley (GBR) a Nikolai Budkov Kjaer (NOR) 3-6, 6-3, 10-7
- En Plovdiv:
Bulgaria - Bélgica 0-2
Raphel Collignon (BEL) a Alexander Vasilev (BUL) 6-3, 6-3
Alexander Blockx (BEL) a Iliyan Radulov (BUL) 6-7 (3/7), 6-4, y 6-1
- En Tokio:
Japón - AUSTRIA 2-3
Yosuke Watanuki (JPN) a Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-4
Jurij Rodionov (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-4, 7-5
Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki (JPN) a Alexander Erler/Lucas Miedler (AUT) 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 6-4
Lukas Neumayer (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-3, 6-3
Jurij Rodionov (AUT) a Yoshihito Nishioka (JPN) 5-7, 6-1, 6-0
- En Bengaluru:
India - Países Bajos 1-1
Guy Den Ouden (NED) a Sumit Nagal (IND) 6-0, 4-6, 6-3
Dhakshineswar Suresh (IND) a Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-5
- En Busan:
Corea del Sur - Argentina 1-1
Thiago Tirante (ARG) a Hyeon Chung (KOR) 2-6, 7-5, 7-6 (7/5)
Soonwoo Kwon (KOR) a Marco Trungelliti (ARG) 7-6 (8/6), 6-2
- En Tatabánya:
Hungría - Estados Unidos 0-2
Tommy Paul (USA) a Zsombor Piros (HUN) 7-6 (7/3), 6-3
Ethan Quinn (USA) a Fabian Marozsan (HUN) 3-6, 6-3 y 7-6 (13/11)
- En Jihlava:
República Checa - Suecia 2-0
Jiri Lehecka (CZE) a Dragos Nicolae Madaras (SWE) 6-3, 6-4
Dalibor Svrcina (CZE) a Olle Wallin (SWE) 6-1, 6-3
- En Paso de Calais:
Francia - Eslovaquia 2-0
Alex Molcan (SVK) a Alexander Muller (FRA) 6-4, 6-4
Arthur Rinderknech (FRA) a Norbert Gombos (SVK) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6)
- En Vancouver:
Canadá - Brasil 1-1
Liam Draxl (CAN) a João Lucas Reis da Silva (BRA) 6-3, 6-3
Gustavo Heide (BRA) a Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/2)