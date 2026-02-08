Resultados de la primera ronda de la Copa Davis
Partidos de la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis, que se disputa este fin de semana (en mayúscula los ganadores de las llaves):
- En Santiago:
CHILE - Serbia 4-0
Tomás Barrios Vera (CHI) a Dusan Lajovic (SRB) 7-5, 7-6 (9/7)
Alejandro Tabilo (CHI) a Ognjen Milic (SRB) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4
Tomás Barrios Vera/Nicolás Jarry (CHI) a Matej e Ivan Sabanov (SRB) 6-4, 6-4
Matías Soto (CHI) a Branko Djuric (SRB) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 10-7
- En Düsseldorf:
ALEMANIA - Perú 4-0
Yannick Hanfmann (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-4, 6-4
Jan-Lennard Struff (GER) a Juan Pablo Varillas (PER) 6-4, 6-2
Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER) a Ignacio Buse/Arklon Puertas del Pino (PER) 6-0, 2-6, 6-4
Justin Engel (GER) a Gonzalo Bueno (PER) 6-3, 6-7 (4/7) y abandono
- En Varaždin:
CROACIA - Dinamarca 3-1
Elmer Moller (DEN) a Matej Dodig (CRO) 6-4, 7-6 (7/3)
Dino Prizmic (CRO) a August Holmgren (DEN) 5-7, 6-0, 6-2
Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) a Carl Oberveck/Johannes Ingildsen (DEN) 6-2, 7-5
Dino Prizmic (CRO) a Elmer Moller (DEN) 7-6 (7/5) 7-6 (7/2)
- En Quito (en curso):
Ecuador - Australia 2-0
Alvaro Guillén Meza (ECU) a Rinky Hijikata (AUS) 6-4, 1-6, 6-4
Andrés Andrade (ECU) a James Duckworth (AUS) 3-6, 6-3, 7-5
- En Oslo:
Noruega - GRAN BRETAÑA 0-4
Jack Draper (GBR) a Viktor Durasovic (NOR) 6-2, 6-2
Cameron Norrie (GBR) a Nicolai Budkov Kjaer (NOR) 6-4, 6-4
Julian Cash/Lloyd Glasspool (GBR) a Viktor Durasovic/Lukas Hellum Lilleengen (NOR) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5)
Jacob Fearnley (GBR) a Nikolai Budkov Kjaer (NOR) 3-6, 6-3, 10-7
- En Plovdiv:
Bulgaria - BÉLGICA 0-4
Raphel Collignon (BEL) a Alexander Vasilev (BUL) 6-3, 6-3
Alexander Blockx (BEL) a Iliyan Radulov (BUL) 6-7 (3/7), 6-4, y 6-1
Sander Gille/Joran Vliegen (BEL) a Alexander Donski/Pyotr Nesterov (BUL) 7-6 (7/5), 7-6 (7/3)
Raphel Collignon (BEL) a Ivan Ivanov (BUL) 6-2, 6-2
- En Tokio:
Japón - AUSTRIA 2-3
Yosuke Watanuki (JPN) a Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-4
Jurij Rodionov (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-4, 7-5
Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki (JPN) a Alexander Erler/Lucas Miedler (AUT) 7-6 (7/4), 6-7 (8/10), 6-4
Lukas Neumayer (AUT) a Shintaro Mochizuki (JPN) 6-3, 6-3
Jurij Rodionov (AUT) a Yoshihito Nishioka (JPN) 5-7, 6-1, 6-0
- En Bengaluru (en curso):
India - Países Bajos 2-2
Guy Den Ouden (NED) a Sumit Nagal (IND) 6-0, 4-6, 6-3
Dhakshineswar Suresh (IND) a Jesper de Jong (NED) 6-4, 7-5
Dhakshineswar Suresh/Yuki Bhambri (IND) a Sander Arends/David Pel (NED) 7-6 (7/0), 3-6, 7-6 (7/1)
Jesper de Jong (NED) a Sumit Nagal (IND) 5-7, 6-1 y 6-4
- En Busán:
COREA DEL SUR - Argentina 3-2
Thiago Tirante (ARG) a Hyeon Chung (KOR) 2-6, 7-5, 7-6 (7/5)
Kwon Soon-woo (KOR) a Marco Trungelliti (ARG) 7-6 (8/6), 6-2
Guido Andreozzi/Federico Agustín Gómez (ARG) a Nam Ji-sung/Park Ui-sung (KOR) 6-3, 7-5
Kwon Soon-woo (KOR) a Thiago Tirante (ARG) 6-4, 4-6, 6-3
Hyeon Chung (KOR) a Marco Trungelliti (ARG) 6-4, 6-3
- En Tatabánya:
Hungría - ESTADOS UNIDOS 0-4
Tommy Paul (USA) a Zsombor Piros (HUN) 7-6 (7/3), 6-3
Ethan Quinn (USA) a Fabian Marozsan (HUN) 3-6, 6-3 y 7-6 (13/11)
Christian Harrison/Austin Krajicek (USA) a Fabian Marozsan/Zsombor Piros (HUN) 6-4, 3-6, 6-3
Emilio Nava (USA) a Matyas Fuele (HUN) 6-2, 6-3
- En Jihlava:
REPÚBLICA CHECA - Suecia 3-0
Jiri Lehecka (CZE) a Dragos Nicolae Madaras (SWE) 6-3, 6-4
Dalibor Svrcina (CZE) a Olle Wallin (SWE) 6-1, 6-3
Petr Nouza/Patrik Rikl (CZE) a Andre Goransson/Erik Grevelius (SWE) 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (7/4)
- En Paso de Calais (en curso):
Francia - Eslovaquia 2-1
Alex Molcan (SVK) a Alexander Muller (FRA) 6-4, 6-4
Arthur Rinderknech (FRA) a Norbert Gombos (SVK) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6)
Benjamin Bonzi/Pierre-Hugues Herbert (FRA) a Milos Karol/Lukas Klein (SVK) 6-3, 6-3
- En Vancouver:
CANADÁ - Brasil 3-2
Liam Draxl (CAN) a João Lucas Reis da Silva (BRA) 6-3, 6-3
Gustavo Heide (BRA) a Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (7/4), 3-6, 7-6 (7/2)
Orlando Luz/Rafael Matos (BRA) a Liam Draxl/Cleeve Harper (CAN) 3-6, 6-4, 7-5
Gabriel Diallo (CAN) a Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) 3-6, 6-1, 7-6 (7/4)
Liam Draxl (CAN) a Gustavo Heide (BRA) 6-3, 6-4