Resultados de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf
Partidos de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf que se disputan esta semana (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados para octavos de final):
- Martes
En Ciudad de México: Pumas (MEX) - SAN DIEGO FC (USA) 0-1 (1-4)
En Monterrey: TIGRES (MEX) - Forge (CAN) 4-1 (0-0)
- Miércoles
En Ciudad de México: AMÉRICA (MEX) - Olimpia (HON) 0-0 (2-1)
En Monterrey: Monterrey (MEX) - Xelajú (GUA) (1-1)
- Jueves
En Puebla: Cruz Azul (MEX) - Vancouver FC (CAN) (3-0)
-- Partidos de ida de primera ronda que se jugarán la semana próxima:
- Martes 17
En Hamilton: Ottawa (CAN) - Nashville SC (USA)
En San Pedro Sula: Real España (HON) - Los Angeles FC (USA)
- Miércoles 18
En Puerto España: Defence Force (TRI) - Philadelphia Union (USA)
En Santiago de los Caballeros: Universidad O&M (DOM) - FC Cincinnati (USA)
En Cartago: Cartaginés (CRC) - Vancouver Whitecaps (CAN)
- Jueves 19
En Ciudad de Panamá: Sporting San Miguelito (PAN) - LA Galaxy (USA)
El Inter Miami de Lionel Messi espera en octavos de final, junto al Mount Pleasant de Jamaica; el Alajuelense de Costa Rica, el Seattle Sounders y el Toluca.
ma