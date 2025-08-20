Resultados de la reunión de Lausana de la Liga de Diamante
Resultados de la reunión de atletismo de la Liga de Diamante de Lausana (Suiza)...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de la reunión de atletismo de la Liga de Diamante de Lausana (Suiza), celebrada este miércoles:
- HOMBRES:
100 m:
1. Oblique Seville (JAM) 9.87
2. Noah Lyles (USA) 10.02
3. Ackeem Blake (JAM) 10.02
4. Akani Simbine (RSA) 10.05
5. Zharnel Hughes (GBR) 10.09
6. Brandon Hicklin (USA) 10.20
7. Courtney Lindsey (USA) 10.27
8. Timothé Mumenthaler (SUI) 10.41
800 m:
1. Josh Hoey (USA) 1:42.82
2. Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:43.29
3. Mohamed Attaoui (ESP) 1:43.38
4. Max Burgin (GBR) 1:43.44
5. Marco Arop (CAN) 1:43.91
6. Tshepiso Masalela (BOT) 1:44.51
7. Yanis Meziane (FRA) 1:44.77
8. Ivan Pelizza (SUI) 1:45.52
9. Bryce Hoppel (USA) 1:48.18
5000 m:
1. Isaac Kimeli (BEL) 13:07.67
2. Grant Fisher (USA) 13:08.51
3. Eduardo Herrera (MEX) 13:09.50
4. Samuel Tefera (ETH) 13:09.50
5. Ishmael Kipkurui (KEN) 13:09.82
6. Edwin Kurgat (KEN) 13:09.91
7. Hagos Gebrhiwet (ETH) 13:10.08
8. Graham Blanks (USA) 13:12.94
9. Abdisa Fayisa (ETH) 13:13.16
10. Denis Kipkoech (KEN) 13:13.97
11. Mezgebu Sime (ETH) 13:14.92
12. Thierry Ndikumwenayo (ESP) 13:16.78
13. Birhanu Balew (BRN) 13:17.75
14. Jacob Krop (KEN) 13:18.65
15. Jonas Raess (SUI) 13:28.89
16. Jack Rayner (AUS) 13:31.22
17. Luis Grijalva (GUA) 13:34.15
18. Brian Fay (IRL) 13:36.61
110 m vallas:
1. Cordell Tinch (USA) 12.98
2. Jamal Britt (USA) 13.13
3. Trey Cunningham (USA) 13.19
4. Lorenzo Ndele Simonelli (ITA) 13.21
5. Just Kwaou-Mathey (FRA) 13.25
6. Jason Joseph (SUI) 13.28
7. Dylan Beard (USA) 13.30
8. Enrique Llopis (ESP) 13.33
Salto largo:
1. Anvar Anvarov (UZB) 7,84 m
2. Simon Ehammer (SUI) 7,72
3. Tajay Gayle (JAM) 7,71
4. Carey Mcleod (JAM) 7,67
5. Wayne Pinnock (JAM) 7,61
6. Mattia Furlani (ITA) 7,60
7. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7,52
8. Liam Adcock (AUS) 7,50
9. Gerson Balde (POR) 7,37
Lanzamiento de bala:
1. Joe Kovacs (USA) 22,04 m
2. Leonardo Fabbri (ITA) 21,77
3. Adrian Piperi (USA) 21,49
4. Tomas Walsh (NZL) 21,47
5. Roger Steen (USA) 21,28
6. Payton Otterdahl (USA) 21,24
7. Chukwuebuka Enekwechi (NGR) 21,19
8. Rajindra Campbell (JAM) 21,00
9. Josh Olayinka Awotunde (USA) 20,15
10. Zane Weir (ITA) 19,77
- MUJERES:
200 m:
1. Brittany Brown (USA) 22.23
2. Favour Ofili (NGR) 22.31
3. Marie Josée Ta Lou (CIV) 22.37
4. Marileidy Paulino (DOM) 22.43
5. Dina Asher-Smith (GBR) 22.64
6. Mckenzie Long (USA) 22.69
7. Daryll Neita (GBR) 22.73
8. Léonie Pointet (SUI) 23.23
400 m:
1. Henriette Jaeger (NOR) 50.09
2. Lieke Klaver (NED) 50.17
3. Isabella Whittaker (USA) 50.63
Alexis Holmes (USA) 50.73
5. Salwa Eid Naser (BRN) 51.08
6. Natalia Kaczmarek (POL) 51.19
7. Britton Wilson (USA) 51.69
8. Sada Williams (BAR) 53.05
800 m:
1. Keely Hodgkinson (GBR) 1:55.69
2. Audrey Werro (SUI) 1:57.34
3. Georgia Bell (GBR) 1:57.55
4. Anaïs Bourgoin (FRA) 1:58.43
5. Oratile Nowe (BOT) 1:58.63
6. Tebogo Prudence Sekgodisa (RSA) 1:58.76
7. Claudia Hollingsworth (AUS) 1:58.81
8. Renelle Lamote (FRA) 1:59.60
9. Addison Wiley (USA) 1:59.64
100 m vallas:
1. Nadine Visser (NED) 12.45
2. Masai Russell (USA) 12.53
3. Ditaji Kambundji (SUI) 12.54
4. Ackera Nugent (JAM) 12.57
5. Oluwatobi Amusan (NGR) 12.82
6. Alaysha Johnson (USA) 12.94
7. Megan Tapper (JAM) 13.06
8. Kendra Harrison (USA) 13.20
3.000 m obstáculos:
1. Doris Lemngole (KEN) 9:16.36
2. Sembo Alemayehu (ETH) 9:20.39
3. Olivia Markezich (USA) 9:20.73
4. Elise Thorner (GBR) 9:21.74
5. Courtney Wayment (USA) 9:26.89
6. Alemnet Wale (ETH) 9:28.91
7. Kinga Krolik (POL) 9:31.69
8. Rihab Dhahri (TUN) 9:32.91
9. Wosane Asefa Mangistu (ETH) 9:33.27
10. Gabrielle Jennings (USA) 9:51.03
Salto alto:
1. Maryia Zhodzik (POL) 1,91 m
1. Christina Honsel (GER) 1,91
1. Nicola McDermott (AUS) 1,91
4. Eleanor Patterson (AUS) 1,91
5. Morgan Lake (GBR) 1,86
6. Imke Onnen (GER) 1,86
6. Yuliya Levchenko (UKR) 1,86
6. Angelina Topic (SRB) 1,86
9. Nafissatou Thiam (BEL) 1,81
. Yaroslava Mahuchikh (UKR) 0
Lanzamiento de jabalina:
1. Adriana Vilagos (SRB) 63,02 m
2. Jo-Ane van Dyk (RSA) 58,89
3. Elina Tzengko (GRE) 58,82
4. Sigrid Borge (NOR) 58,10
5. Mackenzie Little (AUS) 56,15
6. Maria Andrejczyk (POL) 54,71
7. Flor Ruiz (COL) 53,97
8. Victoria Hudson (AUT) 53,92
9. Anete Kocina (LAT) 53,22
10. Haruka Kitaguchi (JPN) 50,93
