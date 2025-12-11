Resultados de la sexta jornada y clasificación de la Europa League
Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Europa League diputada este jueves...
- 1 minuto de lectura'
Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Europa League diputada este jueves y tabla de clasificación:
- Jueves:
Stuttgart 4 Assignon (24), Tomás (37), Mittelstädt (50 penal), Vagnoman (90+4)
Maccabi Tel Aviv 1 Revivo (52)
Young Boys 1 Males (60)
Lille 0
Sturm Graz 0
Estrella Roja 1 Ivanic (55)
Niza 0
Sporting de Braga 1 Delgado (28)
Dinamo Zagreb 1 Galesic (89)
Betis 3 Domínguez (31 en contra), Riquelme (34), Dos Santos (38)
Ferencváros 2 Ötvös (45+5), Varga (72)
Glasgow Rangers 1 Miovski (27)
FC Utrecht 1 Mike van der Hoorn (73)
Nottingham 2 Kalimuendo-Muinga (52), Jesus (88)
Midtjylland 1 Cho (17)
Genk 0
Ludogorets 3 Stanic (33), Verdon (70), Chochev (77)
PAOK 3 Despodov (39), Vogliacco (48), Mythou (90)
Oporto 2 Omorodion (30, 36)
Malmö FF 1 Moura (90+4 en contra)
Celtic de Glasgow 0
Roma 3 Scales (6 en contra), Ferguson (36, 45+1)
Celta 1 Zaragoza (17)
Bolonia 2 Bernardeschi (66 penal, 74)
Friburgo 1 Diabate (50 en contra)
Salzburgo 0
Lyon 2 Moreira (3), Sulc (11)
Go Ahead Eagles 1 Smit (6)
Basilea 1 Daniliuc (34)
Aston Villa 2 Guessand (12), Tielemans (53)
Brann Bergen 0
Fenerbahçe SK 4 Aktürkoglu (5), Anderson Talisca (36, 44, 65)
Panathinaikos 0
Viktoria Pílsen 0
FC Steaua 4 Ngezana (11), Toma (54), Thiam (86), Tanase (90+5)
Feyenoord 3 Tengstedt (41), Timber (44), Sauer (51)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3
2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5
3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4
4. Betis 14 6 4 2 0 11 4
5. Friburgo 14 6 4 2 0 9 3
6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6
7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5
8. Oporto 13 6 4 1 1 9 5
9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5
10. Roma 12 6 4 0 2 10 5
11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6
12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5
13. Bolonia 11 6 3 2 1 9 5
14. Viktoria Pílsen 10 6 2 4 0 6 2
15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7
16. Genk 10 6 3 1 2 7 6
17. Estrella Roja 10 6 3 1 2 5 5
18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10
19. Celta 9 6 3 0 3 12 9
20. Lille 9 6 3 0 3 10 7
21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12
22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7
23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14
24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11
25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13
26. Basilea 6 6 2 0 4 8 9
27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11
28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11
29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8
30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13
31. Salzburgo 3 6 1 0 5 5 11
32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9
33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11
34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12
35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18
36. Niza 0 6 0 0 6 4 13
Nota: Los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
