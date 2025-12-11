Resultados de la sexta jornada y clasificación de la Europa League

Resultados y goleadores de los partidos de la sexta jornada de la Europa League diputada este jueves y tabla de clasificación:

- Jueves:

Stuttgart 4 Assignon (24), Tomás (37), Mittelstädt (50 penal), Vagnoman (90+4)

Maccabi Tel Aviv 1 Revivo (52)

Young Boys 1 Males (60)

Lille 0

Sturm Graz 0

Estrella Roja 1 Ivanic (55)

Niza 0

Sporting de Braga 1 Delgado (28)

Dinamo Zagreb 1 Galesic (89)

Betis 3 Domínguez (31 en contra), Riquelme (34), Dos Santos (38)

Ferencváros 2 Ötvös (45+5), Varga (72)

Glasgow Rangers 1 Miovski (27)

FC Utrecht 1 Mike van der Hoorn (73)

Nottingham 2 Kalimuendo-Muinga (52), Jesus (88)

Midtjylland 1 Cho (17)

Genk 0

Ludogorets 3 Stanic (33), Verdon (70), Chochev (77)

PAOK 3 Despodov (39), Vogliacco (48), Mythou (90)

Oporto 2 Omorodion (30, 36)

Malmö FF 1 Moura (90+4 en contra)

Celtic de Glasgow 0

Roma 3 Scales (6 en contra), Ferguson (36, 45+1)

Celta 1 Zaragoza (17)

Bolonia 2 Bernardeschi (66 penal, 74)

Friburgo 1 Diabate (50 en contra)

Salzburgo 0

Lyon 2 Moreira (3), Sulc (11)

Go Ahead Eagles 1 Smit (6)

Basilea 1 Daniliuc (34)

Aston Villa 2 Guessand (12), Tielemans (53)

Brann Bergen 0

Fenerbahçe SK 4 Aktürkoglu (5), Anderson Talisca (36, 44, 65)

Panathinaikos 0

Viktoria Pílsen 0

FC Steaua 4 Ngezana (11), Toma (54), Thiam (86), Tanase (90+5)

Feyenoord 3 Tengstedt (41), Timber (44), Sauer (51)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Lyon 15 6 5 0 1 13 3

2. Midtjylland 15 6 5 0 1 13 5

3. Aston Villa 15 6 5 0 1 10 4

4. Betis 14 6 4 2 0 11 4

5. Friburgo 14 6 4 2 0 9 3

6. Ferencváros 14 6 4 2 0 11 6

7. Sporting de Braga 13 6 4 1 1 10 5

8. Oporto 13 6 4 1 1 9 5

9. Stuttgart 12 6 4 0 2 12 5

10. Roma 12 6 4 0 2 10 5

11. Nottingham 11 6 3 2 1 11 6

12. Fenerbahçe SK 11 6 3 2 1 9 5

13. Bolonia 11 6 3 2 1 9 5

14. Viktoria Pílsen 10 6 2 4 0 6 2

15. Panathinaikos 10 6 3 1 2 9 7

16. Genk 10 6 3 1 2 7 6

17. Estrella Roja 10 6 3 1 2 5 5

18. PAOK 9 6 2 3 1 13 10

19. Celta 9 6 3 0 3 12 9

20. Lille 9 6 3 0 3 10 7

21. Young Boys 9 6 3 0 3 8 12

22. Brann Bergen 8 6 2 2 2 6 7

23. Ludogorets 7 6 2 1 3 11 14

24. Celtic de Glasgow 7 6 2 1 3 7 11

25. Dinamo Zagreb 7 6 2 1 3 8 13

26. Basilea 6 6 2 0 4 8 9

27. FC Steaua 6 6 2 0 4 7 11

28. Go Ahead Eagles 6 6 2 0 4 5 11

29. Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 8

30. Feyenoord 3 6 1 0 5 7 13

31. Salzburgo 3 6 1 0 5 5 11

32. FC Utrecht 1 6 0 1 5 3 9

33. Glasgow Rangers 1 6 0 1 5 3 11

34. Malmö FF 1 6 0 1 5 3 12

35. Maccabi Tel Aviv 1 6 0 1 5 2 18

36. Niza 0 6 0 0 6 4 13

Nota: Los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.