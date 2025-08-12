Resultados de la tercera ronda de clasificación a la Liga de Campeones
Resultados de los partidos de vuelta de la 3ª ronda de clasificación de la Liga de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de vuelta de la 3ª ronda de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA.
Los diez equipos clasificados disputarán el playoff final, para el que están clasificados directamente otros cuatro clubes: FC Basilea, Celtic, Sturm Graz y Bodo/Glimt.
Tercera ronda de clasificación
(+) Qarabag (AZE) - Škendija 79 (MKD) ida 1-0, vuelta 5-1
(+) FC Copenhague (DEN) - Malmö FF (SWE) ida 0-0, vuelta 5-0
(+) Pafos FC (CYP) - Dynamo de Kiev (UKR) ida 1-0, vuelta 2-0
Viktoria Pílsen (CZE) - (+) Glasgow Rangers (SCO) ida 0-3, vuelta 2-1
(+) Fenerbahçe SK (TUR) - Feyenoord (NED) ida 1-2, vuelta 5-2
(+) FC Brujas (BEL) - Salzburgo (AUT) ida 1-0, vuelta 3-2
Slovan Bratislava (SVK) - (+) Kairat Almaty (KAZ) ida 0-1, vuelta 1-0, victoria en penales 3-4
(+) Ferencváros (HUN) - Ludogorets (BUL) ida 0-0, vuelta 3-0
(+) Estrella Roja (SRB) - Lech Poznan (POL) ida 3-1, vuelta 1-1
(+) Benfica (POR) - Niza (FRA) ida 2-0, vuelta 2-0
Programa de los playoffs
(partidos de ida los días 19 y 20 de agosto, vuelta los días 26 y 27 de agosto)
Ferencváros (HUN) - Qarabag (AZE)
Estrella Roja (SRB) - Pafos FC (CYP)
Bodo/Glimt (NOR) - Sturm Graz (AUT)
Celtic (SCO) - Kairat Almaty (KAZ)
FC Basilea (SUI) - FC Copenhague (DEN)
Fenerbahçe (TUR) - Benfica (POR)
Glasgow Rangers (SCO) - Brujas (BEL)
Los siete equipos vencedores de esa eliminatoria completarán la nómina de 36 equipos clasificados a la fase principal de la Liga de Campeones (sorteo el 28 de agosto).
Otras noticias de UEFA
- 1
Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
- 2
Donald Trump sugiere que tanto Rusia como Ucrania deberán ceder territorio para lograr la paz
- 3
“Una de las armas de prevención clave”: el preocupante movimiento “antiprotector solar” que crece en las redes sociales
- 4
En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano