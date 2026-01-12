Resultados de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra
Resultados y programa de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra:
- Viernes:
(+) Wrexham (D2) (WAL) - Nottingham Forest (ENG) 3 - 3 (4-3 penales)
- Sábado:
Everton - (+) Sunderland 1 - 1 (0-3 penales)
(+) Wolverhampton - Shrewsbury Town (D4) 6 - 1
(+) Macclesfield FC (D6) - Crystal Palace 2 - 1
(+) Manchester City - Exeter City (D3) 10 - 1
Sheffield W. (D2) - (+) Brentford 0 - 2
(+) Fulham - Middlesbrough (D2) 3 - 1
(+) Newcastle - Bournemouth 3 - 3 (7-6 penales)
(+) Burnley - Millwall (D2) 5 - 1
Tottenham - (+) Aston Villa 1 - 2
Charlton (D2) - (+) Chelsea 1 - 5
- Domingo:
Derby County (D2) - (+) Leeds United 1 - 3
Portsmouth (D2) - (+) Arsenal 1 - 4
Swansea (D2) - (+) West Brom (D2) 2 - 2 (6-5 penales)
(+) Hull (D2) - Blackburn (D2) 0 - 0 (4-3 penales)
(+) West Ham - Queens Park Rangers (D2) 2 - 1 tras prórroga
Norwich City (D2) - Walsall (D4) 5 - 1
Sheffield United (D2) - Mansfield Town (D3) 3 - 4
(+) Manchester United - Brighton 1 - 2
- Lunes:
(+) Liverpool - Barnsley (D3) 4 - 1