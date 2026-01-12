LA NACION

Resultados de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra

Resultados y programa de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra:

- Viernes:

(+) Wrexham (D2) (WAL) - Nottingham Forest (ENG) 3 - 3 (4-3 penales)

- Sábado:

Everton - (+) Sunderland 1 - 1 (0-3 penales)

(+) Wolverhampton - Shrewsbury Town (D4) 6 - 1

(+) Macclesfield FC (D6) - Crystal Palace 2 - 1

(+) Manchester City - Exeter City (D3) 10 - 1

Sheffield W. (D2) - (+) Brentford 0 - 2

(+) Fulham - Middlesbrough (D2) 3 - 1

(+) Newcastle - Bournemouth 3 - 3 (7-6 penales)

(+) Burnley - Millwall (D2) 5 - 1

Tottenham - (+) Aston Villa 1 - 2

Charlton (D2) - (+) Chelsea 1 - 5

- Domingo:

Derby County (D2) - (+) Leeds United 1 - 3

Portsmouth (D2) - (+) Arsenal 1 - 4

Swansea (D2) - (+) West Brom (D2) 2 - 2 (6-5 penales)

(+) Hull (D2) - Blackburn (D2) 0 - 0 (4-3 penales)

(+) West Ham - Queens Park Rangers (D2) 2 - 1 tras prórroga

Norwich City (D2) - Walsall (D4) 5 - 1

Sheffield United (D2) - Mansfield Town (D3) 3 - 4

(+) Manchester United - Brighton 1 - 2

- Lunes:

(+) Liverpool - Barnsley (D3) 4 - 1

