Resultados de la undécima jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 11ª jornada de la Premier League y tabla de clasificación:

- Sábado:

Tottenham 2, Richarlison (90+1)

Manchester United 2, Mbeumo (32), De Ligt (90+6)

(15:00 GMT) West Ham

Burnley

Everton

Fulham

(17:30 GMT) Sunderland

Arsenal

(20:00 GMT) Chelsea

Wolverhampton

- Domingo:

(14:00 GMT) Crystal Palace

Brighton

Nottingham

Leeds

Aston Villa

AFC Bournemouth

Brentford

Newcastle

(16:30 GMT) Manchester City

Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Tottenham 18 11 5 3 3 19 10 9

4. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

5. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4

6. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

7. Manchester United 18 11 5 3 3 19 18 1

8. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Everton 12 10 3 3 4 10 13 -3

15. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

