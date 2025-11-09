Resultados de la undécima jornada de la Serie A y clasificación

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Touré (75)

Cremonese 0

- Sábado:

Lecce 0

Hellas Verona 0

Como 0

Cagliari 0

Juventus 0

Torino 0

Parma 2 Bernabé (45+1), Del Prato (62)

Milan 2 Saelemaekers (12), Leão (25 de penal)

- Domingo:

Atalanta 0

Sassuolo 3 Berardi (29 de penal, 66), Pinamonti (47)

Bolonia 2 Dallinga (50), Lucumi (66)

Nápoles 0

Génova 2 Østigård (15), Colombo (60)

Fiorentina 2 Gudmundsson (20 de penal), Piccoli (57)

(17:00 GMT) Roma

Udinese

(19:45 GMT) Inter

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

2. Nápoles 22 11 7 1 3 16 10 6

3. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bolonia 21 11 6 3 2 18 8 10

6. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

10. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 2

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Génova 7 11 1 4 6 8 16 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 -9

./bds/mcd