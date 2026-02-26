Resultados de la vuelta de los playoffs de la Conference League
Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Conference League, disputados este jueves:
(+) Rijeka (CRO) 3 Fruk (52, 67), Adu-Adjei (79)
Omonia Nicosia (CYP) 1
Rijeka se clasifica con un global de 4-1
(+) Celje (SLO) 3 Seslar (19, 43 de penal), Hrka (23)
Drita (KOS) 2 Krasniqi (26), Dabiqaj (56)
Celje se clasifica con un global de 6-4
(+) Samsunspor (TUR) 4 Ntcham (53 de penal), Ndiaye (71), Mouandilmadj (79, 90+2)
Shkendija (MKD) 0
Samsunspor se clasifica con un global de 5-0
(+) Fiorentina (ITA) 2 Fabioli (102), Romanczuk (114 en contra)
Jagiellonia (POL) 4 Mazurek (23, 45+3, 118), Imaz (120)
Fiorentina se clasifica con un global de 5-4
Lausana (SUI) 1 Janneh (35)
(+) Sigma Olomuc (CZE) 2 Sip (22), Rusek (44)
Sigma Olomuc se clasifica con un global de 3-2
(+) Crystal Palace (ENG) 2 Lacroix (36), Guessand (90+3)
Zrinjksi (BIH) 0
Crystal Palace se clasifica con un global de 3-1
(+) AZ Alkmaar (NED) 4 Daal (5), Mijnans (39, 54), Jensen (90+1)
Noah (ARM) 0
AZ Alkmaar se clasifica con un global de 4-1
(+) Lech Poznan (POL) 1 Rodríguez (65)
KuPs (FIN) 0
Lech Poznan se clasifica con un global de 3-0
NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Conference League: Estrasburgo (FRA), Rakow Czestochowa (POL), AEK Atenas (GRE), Sparta Praga (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Skakhtar Donetsk (UKR), Maguncia (GER), AEK Larnaca (CYP).