Resultados de la vuelta de los playoffs de la Conference League

Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Conference League, disputados este jueves:

(+) Rijeka (CRO) 3 Fruk (52, 67), Adu-Adjei (79)

Omonia Nicosia (CYP) 1

Rijeka se clasifica con un global de 4-1

(+) Celje (SLO) 3 Seslar (19, 43 de penal), Hrka (23)

Drita (KOS) 2 Krasniqi (26), Dabiqaj (56)

Celje se clasifica con un global de 6-4

(+) Samsunspor (TUR) 4 Ntcham (53 de penal), Ndiaye (71), Mouandilmadj (79, 90+2)

Shkendija (MKD) 0

Samsunspor se clasifica con un global de 5-0

(+) Fiorentina (ITA) 2 Fabioli (102), Romanczuk (114 en contra)

Jagiellonia (POL) 4 Mazurek (23, 45+3, 118), Imaz (120)

Fiorentina se clasifica con un global de 5-4

Lausana (SUI) 1 Janneh (35)

(+) Sigma Olomuc (CZE) 2 Sip (22), Rusek (44)

Sigma Olomuc se clasifica con un global de 3-2

(+) Crystal Palace (ENG) 2 Lacroix (36), Guessand (90+3)

Zrinjksi (BIH) 0

Crystal Palace se clasifica con un global de 3-1

(+) AZ Alkmaar (NED) 4 Daal (5), Mijnans (39, 54), Jensen (90+1)

Noah (ARM) 0

AZ Alkmaar se clasifica con un global de 4-1

(+) Lech Poznan (POL) 1 Rodríguez (65)

KuPs (FIN) 0

Lech Poznan se clasifica con un global de 3-0

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Conference League: Estrasburgo (FRA), Rakow Czestochowa (POL), AEK Atenas (GRE), Sparta Praga (CZE), Rayo Vallecano (ESP), Skakhtar Donetsk (UKR), Maguncia (GER), AEK Larnaca (CYP).