Resultados de la vuelta de los playoffs de la Europa League

Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Europa League, disputados este jueves:
(+) Ferencvaros (HUN) 2 Kanichowsky (14), Zachariassen (30)
Ludogorets (BUL) 0
Ferencvaros se clasifica con un global de 3-2
(+) Stuttgart (GER) 0
Celtic (SCO) 1 McCowan (1)
Stuttgart se clasifica con un global de 4-2
Estrella Roja (SRB) 0
(+) Lille (FRA) 2 Giroud (5), Ngoy (99)
Lille se clasifica con un global de 2-1
Viktoria Pilsen (CZE) 1 Spacil (62)
(+) Panathinaikos (GRE) 1 Tetteh (9)
Panathinaikos gana 4-3 en la tanda de penales tras un global de 3-3
(+) Bolonia (ITA) 1 Joao Mario (56)
Brann (NOR) 0
Bolonia se clasifica con un global de 2-0
(+) Celta de Vigo (ESP) 1 Swedberg (63)
PAOK Salónica (GRE) 0
Celta se clasifica con un global de 3-1
(+) Genk (BEL) 3 Sor (51), Pérez Vinlöf (101 en contra), Heymans (114)
Dinamo Zagreb (CRO) 3 Bakrar (45+2), Stojkovic (57 de penal, 75)
Genk se clasifica con un global de 6-4
(+) Nottingham Forest (ENG) 1 Hudson-Odoi (68)
Fenerbahçe (TUR) 2 Akturkoglu (22, 48 de penal)
Nottingham se clasifica con un global de 4-2
NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, sin necesidad de playoff, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Europa League: Lyon (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Betis (ESP), Oporto (POR), Braga (POR), Friburgo (GER), Roma (ITA).