Resultados de la vuelta de los playoffs de la Europa League

Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Europa League, disputados este jueves:

(+) Ferencvaros (HUN) 2 Kanichowsky (14), Zachariassen (30)

Ludogorets (BUL) 0

Ferencvaros se clasifica con un global de 3-2

(+) Stuttgart (GER) 0

Celtic (SCO) 1 McCowan (1)

Stuttgart se clasifica con un global de 4-2

Estrella Roja (SRB) 0

(+) Lille (FRA) 2 Giroud (5), Ngoy (99)

Lille se clasifica con un global de 2-1

Viktoria Pilsen (CZE) 1 Spacil (62)

(+) Panathinaikos (GRE) 1 Tetteh (9)

Panathinaikos gana 4-3 en la tanda de penales tras un global de 3-3

(+) Bolonia (ITA) 1 Joao Mario (56)

Brann (NOR) 0

Bolonia se clasifica con un global de 2-0

(+) Celta de Vigo (ESP) 1 Swedberg (63)

PAOK Salónica (GRE) 0

Celta se clasifica con un global de 3-1

(+) Genk (BEL) 3 Sor (51), Pérez Vinlöf (101 en contra), Heymans (114)

Dinamo Zagreb (CRO) 3 Bakrar (45+2), Stojkovic (57 de penal, 75)

Genk se clasifica con un global de 6-4

(+) Nottingham Forest (ENG) 1 Hudson-Odoi (68)

Fenerbahçe (TUR) 2 Akturkoglu (22, 48 de penal)

Nottingham se clasifica con un global de 4-2

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, sin necesidad de playoff, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Europa League: Lyon (FRA), Aston Villa (ENG), Midtjylland (DEN), Betis (ESP), Oporto (POR), Braga (POR), Friburgo (GER), Roma (ITA).