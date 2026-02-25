Resultados de la vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones

Resultados de los partidos de vuelta de los playoffs de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones europea, disputados entre martes y miércoles:

- Miércoles:

(+) Atalanta (ITA) 4 Scamacca (5), Zappacosta (45), Pasalic (57), Samardzic (90+8 de penal)

Borussia Dortmund (GER) 1 Adeyemi (75)

Atalanta se clasifica con un global de 4-3

(+) Real Madrid (ESP) 2 Tchouameni (16), Vinícius Jr (80)

Benfica (POR) 1 Rafa Silva (14)

Real Madrid se clasifica con un global de 3-1

Juventus (ITA) 3 Locatelli (37 de penal), Gatti (70), McKennie (82)

(+) Galatasaray (TUR) 2 Osimhen (105+1), Baris Yilmaz (119)

Galatasaray se clasifica con un global de 7-5

(+) PSG (FRA) 2 Marquinhos (60), Kvaratskhelia (66)

Mónaco (FRA) 2 Akliouche (45), Teze (90+1)

PSG se clasifica con un global de 5-4

- Disputados el martes:

(+) Atlético de Madrid (ESP) 4 Sorloth (23, 76, 87), Cardoso (48)

Brujas (BEL) 1 Ordóñez (36)

Atlético se clasifica con un global de 7-3

(+) Bayer Leverkusen (GER) 0

Olympiacos (GRE) 0

Bayer Leverkusen se clasifica con un global de 2-0

Inter de Milán (ITA) 1 Bastoni

(+) Bodo/Glimt (NOR) 2 Hauge (58), Evjen (72)

Bodo/Glimt se clasifica con un global de 5-2

(+) Newcastle (ENG) 3 Tonali (4), Joelinton (6), Botman (52)

Qarabag (AZE) 2 Durán (50), Jafarguliyev (57)

Newcastle se clasifica con un global de 9-3

NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, sin necesidad de playoff, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Champions: Arsenal (ENG), Bayern Munich (GER), Liverpool (ENG), Tottenham (ENG), Barcelona (ESP), Chelsea (ENG), Sporting Lisboa (POR), Manchester City (ENG)