Resultados de las finales del domingo en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este domingo en el segundo día del Mundial de...
Resultados de las finales disputadas este domingo en el segundo día del Mundial de atletismo de Tokio:
- HOMBRES:
. 100 m:
1. Oblique Seville (JAM) 9.77 (ORO)
2. Kishane Thompson (JAM) 9.82 (PLATA)
3. Noah Lyles (USA) 9.89 (BRONCE)
4. Kenneth Bednarek (USA) 9.92
5. Tlotliso Leotlela (RSA) 9.95
6. Kayinsola Ajayi (NGR) 10.00
7. Akani Simbine (RSA) 10.00
. Letsile Tebogo (BOT) Descalificado
. 10.000 m:
1. Jimmy Gressier (FRA) 28:55.77 (ORO)
2. Yomif Kejelcha (ETH) 28:55.83 (PLATA)
3. Andreas Almgren (SWE) 28:56.02 (BRONCE)
4. Ishmael Kipkurui (KEN) 28:56.48
5. Nico Young (USA) 28:56.62
6. Selemon Barega (ETH) 28:57.21
7. Edwin Kurgat (KEN) 28:57.83
8. Grant Fisher (USA) 28:57.85
9. Thierry Ndikumwenayo (ESP) 28:59.07
10. Adrian Wildschutt (RSA) 28:59.47
...
- MUJERES:
. 100 m:
1. Melissa Jefferson-Wooden (USA) (ORO) 10.61
2. Tina Clayton (JAM) 10.76 (PLATA)
3. Julien Alfred (LCA) 10.84 (BRONCE)
4. Shericka Jackson (JAM) 10.88
5. Sha'Carri Richardson (USA) 10.94
6. Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) 11.03
7. Marie Josée Ta Lou (CIV) 11.04
8. Dina Asher-Smith (GBR) 11.08
. Lanzamiento de disco:
1. Valarie Allman (USA) 69.48 (ORO)
2. Jorinde Van Klinken (NED) 67.50 (PLATA)
3. Silinda Morales (CUB) 67.25 (BRONCE)
4. Vanessa Kamga (SWE) 66.61
5. Sandra Perkovic (CRO) 65.82
6. Laulauga Tausaga (USA) 65.49
7. Feng Bin (CHN) 65.28
8. Shanice Craft (GER) 65.21
9. Izabela da Silva (BRA) 63.22
10. Alexandra Emilianov (MDA) 62.59
11. Alida van Daalen (NED) 62.24
12. Samantha Hall (JAM) 60.69
. Salto largo:
1. Tara Davis (USA) 7.13 (ORO)
2. Malaika Mihambo (GER) 6.99 (PLATA)
3. Natalia Linares (COL) 6.92 (BRONCE)
4. Hilary Kpatcha (FRA) 6.82
5. Claire Bryant (USA) 6.68
6. Agate De Sousa (POR) 6.67
7. Pauline Hondema (NED) 6.60
8. Quanesha Burks (USA) 6.60
9. Maja Askag (SWE) 6.49
10. Marthe Koala (BUR) 6.49
11. Esraa Owis (EGY) 6.37
12. Chantel Malone (IVB) 6.33
. Maratón:
1. Peres Jepchirchir (KEN) 2:24:43 (ORO)
2. Tigist Assefa (ETH) 2:24:45 (PLATA)
3. Julia Paternain (URU) 2:27:23 (BRONCE)
4. Susanna Sullivan (USA) 2:28:17
5. Alisa Vainio (FIN) 2:28:32
6. Shitaye Eshete (BRN) 2:28:41
7. Kana Kobayashi (JPN) 2:28:50
8. Jessica McLain (USA) 2:29:20
9. Fionnuala Mccormack (IRL) 2:30:16
10. Dolshi Tesfu (ERI) 2:30:41
11. Laura Luengo (ESP) 2:30:55
...
21. Sheyla Eulogio (PER) 2:33:42
24. Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie (ESP) 2:35:05
35. Silvia Ortiz (ECU) 2:37:22
46. Mary Zenaida Granja (ECU) 2:43:02
47. Isabel Oropeza Vazquez (MEX) 2:43:53
50. Milena Mainetti (ARG) 2:46:27
51.
Aydee Huaman (PER) 2:48:00
55. Diana Bogantes (CRC) 2:54:02
59. Nicole Urra (CHI) 2:58:05
60. Magaly Josefina García Díaz (VEN) 2:58:51
63. Margarita Hernández (MEX) 3:02:26
