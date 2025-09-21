Resultados de las finales del domingo en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este domingo en el noveno y último día del Mundial...
Resultados de las finales disputadas este domingo en el noveno y último día del Mundial de atletismo de Tokio:
- MUJERES
. 800 m:
1. Lilian Odira (KEN) 1:54.62
2. Georgia Bell (GBR) 1:54.90
3. Keely Hodgkinson (GBR) 1:54.91
4. Sarah Moraa (KEN) 1:55.74
5. Sage Hurta (USA) 1:55.89
6. Audrey Werro (SUI) 1:56.17
7. Mary Moraa (KEN) 1:57.10
8. Jessica Hull (AUS) 1:57.30
. Salto de altura:
1. Nicola Olyslagers (AUS) 2.00
2. Maryia Zhodzik (POL) 2.00
3. Angelina Topic (SRB) 1.97
3. Yaroslava Mahuchikh (UKR) 1.97
5. Yuliya Levchenko (UKR) 1.97
5. Eleanor Patterson (AUS) 1.97
7. Morgan Lake (GBR) 1.93
7. Christina Honsel (GER) 1.93
9. Elena Kulichenko (CYP) 1.93
10. Imke Onnen (GER) 1.93
11. Merel Maes (BEL) 1.93
12. Fatoumata Balley (GUI) 1.88
12. Marija Vukovic (MNE) 1.88
12. Michaela Hrubá (CZE) 1.88
15. Rose Amoanimaa Yeboah (GHA) 1.88
. 4x100 m:
1. Estados Unidos 41.75
2. Jamaica 41.79
3. Alemania 41.87
. 4x400 m:
1. Estados Unidos 3:16.61
2. Jamaica 3:19.25
3. Países Bajos 3:20.18
- HOMBRES
. 5.000 m:
1. Cole Hocker (USA) 12:58.30
2. Isaac Kimeli (BEL) 12:58.78
3. Jimmy Gressier (FRA) 12:59.33
4. Ky Robinson (AUS) 12:59.61
5. Biniam Mehary (ETH) 12:59.95
6. Nico Young (USA) 13:00.07
7. Birhanu Balew (BRN) 13:00.55
8. Grant Fisher (USA) 13:00.79
9. Yann Schrub (FRA) 13:01.34
10. Jakob Ingebrigtsen (NOR) 13:02.00
11. Mathew Kipchumba Kipsang (KEN) 13:03.67
12. Mike Foppen (NED) 13:05.94
13. Hagos Gebrhiwet (ETH) 13:07.02
14. Etienne Daguinos (FRA) 13:11.72
15. Valentín Soca (URU) 13:34.35
16. George Mills (GBR) 13:44.88
. Lanzamiento de disco:
1. Daniel Stahl (SWE) 70.47
2. Mykolas Alekna (LTU) 67.84
3. Alex Rose (SAM) 66.96
4. Matthew Denny (AUS) 65.57
5. Mario Alberto Díaz (CUB) 64.71
6. Andrius Gudzius (LTU) 63.43
7. Martynas Alekna (LTU) 63.34
8. Kristjan Ceh (SLO) 63.07
9. Lukas Weisshaidinger (AUT) 62.26
10. Connor Bell (NZL) 59.97
11. Mika Sosna (GER) 58.60
. Decatlón
1. Leo Neugebauer (GER) 8804 puntos
2. Ayden Owens-Delerme (PUR) 8784 puntos
3. Kyle Garland (USA) 8703 puntos
. 4x100 m:
1. Estados Unidos 37.29
2. Canadá 37.55
3. Países Bajos 37.81
. 4x400 m:
1. Botsuana 2:57.76
2. Estados Unidos 2:57.83
3. Sudáfrica 2:57.83
