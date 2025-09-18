Resultados de las finales del jueves en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este jueves en el sexto día del Mundial de atletismo de Tokio:
- MUJERES
. 400 m:
1. Sydney McLaughlin-Levrone (USA) 47.78 (ORO)
2. Marileidy Paulino (DOM) 47.98 (PLATA)
3. Salwa Eid Naser (BRN) 48.19 (BRONCE)
4. Natalia Kaczmarek (POL) 49.27
5. Amber Anning (GBR) 49.36
6. Roxana Gómez (CUB) 49.48
7. Henriette Jaeger (NOR) 49.74
8. Nickisha Pryce (JAM) 49.97
. Triple salto:
1. Leyanis Pérez (CUB) 14.94 (ORO)
2. Thea Lafond (DMA) 14.89 (PLATA)
3. Yulimar Rojas (VEN) 14.76 (BRONCE)
4. Liadagmis Povea (CUB) 14.72
5. Shanieka Ricketts (JAM) 14.56
6. Saly Sarr (SEN) 14.55
7. Jasmine Moore (USA) 14.51
8. Ackelia Smith (JAM) 14.37
9. Neja Filipic (SLO) 14.03
10. Caroline Joyeux (GER) 14.00
11. Maja Askag (SWE) 13.92
12. Tugba Danismaz (TUR) 13.43
- HOMBRES
. 400 m:
1. Collen Kebinatshipi (BOT) 43.53 (ORO)
2. Jereem Richards (TTO) 43.72 (PLATA)
3. Bayapo Ndori (BOT) 44.20 (BRONCE)
4. Rusheen Mcdonald (JAM) 44.28
5. Zakhiti Nene (RSA) 44.55
6. Yuki Joseph Nakajima (JPN) 44.62
7. Jacory Patterson (USA) 44.70
8. Lee Bhekempilo Eppie (BOT) 44.77
. Lanzamiento de jabalina:
1. Keshorn Walcott (TTO) 88.16 (ORO)
2. Anderson Peters (GRN) 87.38 (PLATA)
3. Curtis Thompson (USA) 86.67 (BRONCE)
4. Sachin Yadav (IND) 86.27
5. Julian Weber (GER) 86.11
6. Julius Yego (KEN) 85.54
7. Rumesh Tharanga Pathirage (SRI) 84.38
8. Neeraj Chopra (IND) 84.03
9. Dawid Wegner (POL) 83.03
10. Arshad Nadeem (PAK) 82.75
11. Jakub Vadlejch (CZE) 78.71
12. Cameron Mcentyre (AUS) 75.65
