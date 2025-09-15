Resultados de las finales del lunes en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este lunes en el tercer día del Mundial de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de las finales disputadas este lunes en el tercer día del Mundial de atletismo de Tokio:
- HOMBRES:
. Salto con garrocha:
1. Armand Duplantis (SWE) 6,30 (ORO)
2. Emmanouil Karalís (GRE) 6,00 (PLATA)
3. Kurtis Marschall (AUS) 5,95 (BRONCE)
4. Sam Kendricks (USA) 5,95
5. Thibaut Collet (FRA) 5,90
6. Sondre Guttormsen (NOR) 5,90
7. Menno Vloon (NED) 5,90
8. Renaud Lavillenie (FRA) 5,75
9. Seifeldin Heneida Abdesalam (QAT) 5,75
10. Bo Kanda Lita Baehre (GER) 5,75
11. Ethan Cormont (FRA) 5,55
. Ersu Sasma (TUR) 0
. 3000 m obstáculos:
1. George Beamish (NZL) 8:33.88 (ORO)
2. Soufiane Elbakkali (MAR) 8:33.95 (PLATA)
3. Edmund Serem (KEN) 8:34.56 (BRONCE)
4. Samuel Firewu (ETH) 8:34.68
5. Salaheddine Ben Yazide (MAR) 8:35.16
6. Lamecha Girma (ETH) 8:35.60
7. Nicolas-Marie Daru (FRA) 8:35.77
8. Ryuji Miura (JPN) 8:35.90
9. Daniel Michalski (USA) 8:37.12
10. Ruben Querinjean (LUX) 8:37.49
11. Ahmed Jaziri (TUN) 8:39.30
12. Frederik Ruppert (GER) 8:39.83
13. Jean-Simon Desgagnés (CAN) 8:39.96
14. Getnet Wale Bayabl (ETH) 8:41.23
15. Niklas Buchholz (GER) 8:42.81
. Abraham Kibiwott (KEN) Abandono
. Maratón:
1. Alphonce Simbu (TAN) 2:09:48 (ORO)
2. Amanal Petros (GER) 2:09:48 (PLATA)
3. Iliass Aouani (ITA) 2:09:53 (BRONCE)
4. Himro Alame (ISR) 2:10:03
5. Abel Chelangat (UGA) 2:10:11
6. Yohanes Chiappinelli (ITA) 2:10:15
7. Gashau Ayale (ISR) 2:10:27
8. Samsom Amare (ERI) 2:10:34
9. Clayton Young (USA) 2:10:43
10. Isaac Mpofu (ZIM) 2:10:46
...
32. Cristian Zamora (URU) 2:16:09
38. Johnatas De Oliveira (BRA) 2:18:22
45. Paulo Paula (BRA) 2:20:18
48. Marcelo Laguera (MEX) 2:20:56
54. Hugo Catrileo (CHI) 2:23:29
56. Ferdinand Cereceda (PER) 2:23:46
60. Segundo Jamí (ECU) 2:28:07
62. Nicolas Cuestas (URU) 2:28:37
63. Éderson Pereira (BRA) 2:28:40
- MUJERES:
. 100 m vallas:
1. Ditaji Kambundji (SUI) 12.24 (ORO)
2. Tobi Amusan (NGR) 12.29 (PLATA)
3. Grace Stark (USA) 12.34 (BRONCE)
4. Masai Russell (USA) 12.44
5. Pia Skryzszowska (POL) 12.49
6. Devynne Charlton (BAH) 12.49
7. Danielle Williams (JAM) 12.53
8. Nadine Visser (NED) 12.56
. Lanzamiento de martillo:
1. Camryn Rogers (CAN) 80.51 (ORO)
2. Zhao Jie (CHN) 77.60 (PLATA)
3. Zhang Jiale (CHN) 77.10 (BRONCE)
4. Silja Kosonen (FIN) 75.28
5. DeAnna Price (USA) 75.10
6. Anita Wlodarczyk (POL) 74.64
7. Sara Fantini (ITA) 73.06
8. Katrine Koch Jacobsen (DEN) 71.59
9. Aileen Kuhn (GER) 71.57
10. Janee' Kassanavoid (USA) 70.35
11. Nicola Tuthill (IRL) 69.49
. Krista Tervo (FIN) 0
bds-dr/mcd
Otras noticias de Mundial de Atletismo
- 1
Daniela Celis compartió un nuevo parte médico de Thiago Medina y mostró la foto más tierna de una de sus hijas: “Oremos por papá”
- 2
Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
- 3
Por la cadena nacional, Milei presentará el Presupuesto 2026, en un clima de tensión con gobernadores y dudas por la economía
- 4
El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios