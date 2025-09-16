Resultados de las finales del martes en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este martes en el cuarto día del Mundial de...
Resultados de las finales disputadas este martes en el cuarto día del Mundial de atletismo de Tokio:
- MUJERES:
. 1500 m:
1. Faith Kipyegon (KEN) 3:52.15 (ORO)
2. Dorcas Ewoi (KEN) 3:54.92 (PLATA)
3. Jessica Hull (AUS) 3:55.16 (BRONCE)
4. Nelly Chepchirchir (KEN) 3:55.25
5. Nikki Hiltz (USA) 3:57.08
6. Freweyni Hailu (ETH) 3:57.33
7. Klaudia Kazimierska (POL) 3:57.95
8. Sarah Madeleine (FRA) 3:58.09
9. Marta Pérez (ESP) 3:58.54
10. Sarah Healy (IRL) 3:59.14
11. Gabriela Debues-Stafford (CAN) 3:59.65
12. Salomé Afonso (POR) 4:00.47
13. Sinclaire Johnson (USA) 4:00.92
14. Nele Wessel (GER) 4:10.31
- HOMBRES:
. 110 m vallas:
1. Cordell Tinch (USA) 12.99 (ORO)
2. Orlando Bennett (JAM) 13.08 (PLATA)
3. Tyler Mason (JAM) 13.12 (BRONCE)
4. Enrique Llopis (ESP) 13.16
5. Rashiddo Muratake (JPN) 13.18
6. Ja'Kobe Tharp (USA) 13.31
7. Just Kwaou-Mathey (FRA) 13.42
. Jason Joseph (SUI) Abandono
. Salto de altura:
1. Hamish Kerr (NZL) 2.36 (ORO)
2. Woo Sanghyeok (KOR) 2.34 (PLATA)
3. Jan Stefela (CZE) 2.31 (BRONCE)
4. Olen Doroshchuk (UKR) 2.31
5. Juvaughn Blake (USA) 2.28
6. Sarvesh Anil Khusare (IND) 2.28
6. Tyus Wilson (USA) 2.28
8. Ryoichi Akamatsu (JPN) 2.24
8. Matteo Sioli (ITA) 2.24
10. Yuto Seko (JPN) 2.20
11. Yual Reath (AUS) 2.20
11. Thomas Carmoy (BEL) 2.20
. Romaine Beckford (JAM) 0
. Lanzamiento de martillo:
1. Ethan Katzberg (CAN) 84.70 (ORO)
2. Merlin Hummel (GER) 82.77 (PLATA)
3. Bence Halasz (HUN) 82.69 (BRONCE)
4. Mykhaylo Kokhan (UKR) 82.02
5. Rudy Winkler (USA) 78.52
6. Thomas Mardal (NOR) 78.02
7. Pawel Fajdek (POL) 77.75
8. Ármin Szabados (HUN) 77.15
9. Eivind Henriksen (NOR) 76.47
10. Trey Knight (USA) 76.11
11. Dániel Rába (HUN) 75.22
12. Denzel Comenentia (NED) 74.86
