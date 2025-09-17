Resultados de las finales del miércoles en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este miércoles en el quinto día del Mundial de atletismo de Tokio:
- HOMBRES
. 1500 metros:
1. Isaac Nader (POR) 3:34.10 (ORO)
2. Jake Wightman (GBR) 3:34.12 (PLATA)
3. Raynold Kipkorir (KEN) 3:34.25 (BRONCE)
4. Timothy Cheruiyot (KEN) 3:34.50
5. Niels Laros (NED) 3:34.52
6. Robert Farken (GER) 3:35.15
7. Federico Riva (ITA) 3:35.33
8. Adrián Ben (ESP) 3:35.38
9. Tshepo Tshite (RSA) 3:35.50
10. Neil Gourley (GBR) 3:35.56
11. Samuel Pihlström (SWE) 3:35.74
12. Andrew Coscoran (IRL) 3:35.87
13. Jonah Koech (USA) 3:37.00
14. Josh Kerr (GBR) 4:11.23
. Salto largo:
1. Mattia Furlani (ITA) 8.39 (ORO)
2. Tajay Gayle (JAM) 8.34 (PLATA)
3. Shi Yuhao (CHN) 8.33 (BRONCE)
4. Simon Ehammer (SUI) 8.30
5. Bozhidar Saraboyukov (BUL) 8.19
6. Zhang Mingkun (CHN) 8.18
7. Thobias Montler (SWE) 8.17
8. Lester Lescay (ESP) 7.97
9. Nikaoli Williams (JAM) 7.85
10. Isaac Grimes (USA) 7.85
11. Miltiadis Tentoglou (GRE) 7.83
12. Jaime Guerra (ESP) 7.81
- MUJERES
. 3000 m obstáculos:
1. Faith Cherotich (KEN) 8:51.59 (ORO)
2. Winfred Yavi (BRN) 8:56.46 (PLATA)
3. Sembo Alemayehu (ETH) 8:58.86 (BRONCE)
4. Marwa Bouzayani (TUN) 9:01.46
5. Doris Lemngole (KEN) 9:02.39
6. Norah Jeruto (KAZ) 9:06.34
7. Gesa Felicitas Krause (GER) 9:14.27
8. Lomi Muleta Tefera (ETH) 9:14.90
9. Angelina Napoleon (USA) 9:17.44
10. Kaylee Mitchell (USA) 9:18.66
11. Elise Thorner (GBR) 9:19.02
12. Lea Meyer (GER) 9:24.42
13. Flavie Renouard (FRA) 9:25.15
14. Lexy Halladay (USA) 9:34.03
. Peruth Chemutai (UGA) Abandono
. Salto con garrocha:
1. Katie Moon (USA) 4.90 (ORO)
2. Sandi Morris (USA) 4.85 (PLATA)
3. Tina Sutej (SLO) 4.80 (BRONCE)
4. Amálie Svábíková (CZE) 4.75
5. Angelica Moser (SUI) 4.65
6. Hana Moll (USA) 4.65
6. Amanda Moll (USA) 4.65
8. Marie-Julie Bonnin (FRA) 4.65
8. Olivia Mctaggart (NZL) 4.65
10. Imogen Ayris (NZL) 4.45
11. Niu Chunge (CHN) 4.45
11. Roberta Bruni (ITA) 4.45
. Juliana Campos (BRA) 0
. Eliza McCartney (NZL) 0
