Resultados de las finales del sábado en el Mundial de atletismo

Resultados de las finales disputadas este sábado en el primer día del Mundial de atletismo de Tokio:

- MUJERES:

. 35 km marcha:

1. María Pérez (ESP) 2:39:01 (ORO)

2. Antonella Palmisano (ITA) 2:42:24 (PLATA)

3. Paula Torres (ECU) 2:42:44 (BRONCE)

4. Peng Li (CHN) 2:43:29

5. Katarzyna Zdzieblo (POL) 2:44:37

6. Raquel González (ESP) 2:45:41

7. Cristina Montesinos (ESP) 2:46:44

8. Hanna Shevchuk (UKR) 2:49:44

9. Rebecca Henderson (AUS) 2:50:03

10. Kimberly García (PER) 2:50:37

...

13. Viviane Santana Lyra (BRA) 2:51:16

23. Simon Asare (ECU) 3:05:03

26. Mayara Luize Vicentainer (BRA) 3:08:54

31. Brigitte Coaquira Albarracín (PER) 3:13:22

36. Elianay Pereira (BRA) 3:20:32

38. Naomi Garcia (PUR) 3:21:57

. 10.000 m:

1. Beatrice Chebet (KEN) 30:37.61 (ORO)

2. Nadia Battocletti (ITA) 30:38.23 (PLATA)

3. Gudaf Tsegay (ETH) 30:39.65 (BRONCE)

4. Agnes Jebet Ngetich (KEN) 30:42.66

5. Ejgayehu Taye (ETH) 30:55.52

6. Ririka Hironaka (JPN) 31:09.62

7. Joy Cheptoyek (UGA) 31:15.03

8. Fotyen Tesfay (ETH) 31:21.67

9. Lauren Ryan (AUS) 31:27.78

10. Megan Keith (GBR) 31:33.85

- HOMBRES:

. 35 km marcha:

1. Evan Dunfee (CAN) 2:28:22 (ORO)

2. Caio Bonfim (BRA) 2:28:55 (PLATA)

3. Hayato Katsuki (JPN) 2:29:16 (BRONCE)

4. Zhou Yingcheng (CHN) 2:29:31

5. Aurelien Quinion (FRA) 2:30:24

6. Daniel Chamosa (ESP) 2:30:42

7. Dominik Cerny (SVK) 2:31:17

8. Riccardo Orsoni (ITA) 2:31:39

9. David Hurtado (ECU) 2:32:35

10. Maher Ben Hlima (POL) 2:33:08

...

12. Miguel Ángel López (ESP) 2:33:45

13. Manuel Bermúdez (ESP) 2:35:19

15. Matheus Gabriel Correa (BRA) 2:36:35

27. Max Batista Gonçalves (BRA) 2:41:04

30. Oscar Patín (ECU) 2:43:48

33. Yassir Cabrera (PAN) 2:51:37

. Lanzamiento de bala:

1. Ryan Crouser (USA) 22.34 (ORO)

2. Uziel Muñoz (MEX) 21.97 (PLATA)

3. Leonardo Fabbri (ITA) 21.94 (BRONCE)

4. Tomas Walsh (NZL) 21.94

5. Chukwuebuka Enekwechi (NGR) 21.52

6. Adrian Piperi (USA) 21.50

7. Josh Olayinka Awotunde (USA) 21.14

8. Scott Lincoln (GBR) 21.00

9. Konrad Bukowiecki (POL) 20.66

10. Marcus Thomsen (NOR) 20.53

11. Wictor Petersson (SWE) 20.35

12. Tomás Stanek (CZE) 19.91

- MIXTO

. 4x400 metros:

1. Estados Unidos 3:08.80 (ORO)

2. Países Bajos 3:09.96 (PLATA)

3. Bélgica 3:10.61 (BRONCE)

