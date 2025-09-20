Resultados de las finales del sábado en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este sábado en el octavo y penúltimo día del Mundial…
- 1 minuto de lectura'
Resultados de las finales disputadas este sábado en el octavo y penúltimo día del Mundial de atletismo de Tokio:
- MUJERES
. 20 km marcha:
1. Maria Perez (ESP) 1:25:54
2. Alegna González (MEX) 1:26:06
3. Nanako Fujii (JPN) 1:26:18
4. Paula Torres (ECU) 1:26:18
5. Kimberly García (PER) 1:26:22
6. Yang Jiayu (CHN) 1:27:16
7. Antia Chamosa (ESP) 1:27:55
8. Wu Quanming (CHN) 1:28:08
9. Ma Li (CHN) 1:28:52
10. Mary Luz Andía (PER) 1:28:52
...
. Heptatlón:
1. Anna Hall (USA) 6888 pts (ORO)
2. Kate O'Connor (IRL) 6714 (PLATA)
3. Katarina Johnson-Thompson (GBR) 6581 (BRONCE)
. Taliyah Brooks (USA) 6581
5. Sandrina Sprengel (GER) 6434
6. Sofie Dokter (NED) 6432
7. Saga Vanninen (FIN) 6396
8. Jade O'Dowda (GBR) 6391
...
. Lanzamiento de jabalina:
1. Yuleisy Angulo (ECU) 65.12 (ORO)
2. Anete Kocina (LAT) 64.64 (PLATA)
3. Mackenzie Little (AUS) 63.58 (BRONCE)
4. Jo-Ane van Dyk (RSA) 63.06
5. Elina Tzengko (GRE) 62.72
6. Flor Ruiz (COL) 62.32
7. Tori Peeters (NZL) 61.53
8. Adriana Vilagos (SRB) 61.29
9. Su Lingdan (CHN) 59.56
10. Victoria Hudson (AUT) 59.52
11. Valentina Barrios (COL) 59.14
12. Malgorzata Maslak (POL) 57.
- HOMBRES
. 800:
1. Emmanuel Wanyonyi (KEN) 1:41.86 (ORO)
2. Djamel Sedjati (ALG) 1:41.90 (PLATA)
3. Marco Arop (CAN) 1:41.95 (BRONCE)
4. Cian Mcphillips (IRL) 1:42.15
5. Mohamed Attaoui (ESP) 1:42.21
6. Max Burgin (GBR) 1:42.29
7. Navasky Anderson (JAM) 1:42.76
8. Tshepiso Masalela (BOT) 1:42.77
. 20 km marcha:
1. Caio Bonfim (BRA) 1:18:35 (ORO)
2. Wang Zhaozhao (CHN) 1:18:43 (PLATA)
3. Paul Mcgrath (ESP) 1:18:45 (BRONCE)
4. Aurelien Quinion (FRA) 1:18:49
5. Gabriel Bordier (FRA) 1:19:23
6. Qian Haifeng (CHN) 1:19:38
7. Kento Yoshikawa (JPN) 1:19:46
8. Diego García Carrera (ESP) 1:20:05
9. Satoshi Maruo (JPN) 1:20:09
10. Christopher Linke (GER) 1:20:11
...
12. Ricardo Ortiz (MEX) 1:20:36
15. Jordy Jiménez (ECU) 1:20:43
17. Matheus Gabriel Correa (BRA) 1:21:04
19. David Hurtado (ECU) 1:21:18
21. Álvaro López (ESP) 1:21:28
29. Mateo Romero (COL) 1:22:44
33. Noel Chama (MEX) 1:23:41
38. Erick Barrondo (GUA) 1:24:42
40. César Alberto Herrera (COL) 1:25:01
42. Max Batista Goncalves Dos Santos (BRA) 1:27:34
bds/dr/mcd
Otras noticias de Atletismo internacional
- 1
El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
- 2
El gran amor de Meryl Streep que la marcó a fuego, murió en sus brazos y la volvió una estrella indiscutible de Hollywood
- 3
Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”
- 4
Es empresario y creó un proyecto inmobiliario único en el mundo