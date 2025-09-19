Resultados de las finales del viernes en el Mundial de atletismo
Resultados de las finales disputadas este viernes en el séptimo día del Mundial de...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de las finales disputadas este viernes en el séptimo día del Mundial de atletismo de Tokio:
- MUJERES
. 200:
1. Melissa Jefferson-Wooden (USA) 21.68 (ORO)
2. Amy Hunt (GBR) 22.14 (PLATA)
3. Shericka Jackson (JAM) 22.18 (BRONCE)
4. Anavia Battle (USA) 22.22
5. Dina Asher-Smith (GBR) 22.43
6. Brittany Brown (USA) 22.54
7. Marie Josée Ta Lou (CIV) 22.62
8. McKenzie Long (USA) 22.78
. Anthonique Strachan (BAH)
. 400 m vallas:
1. Femke Bol (NED) 51.54 (ORO)
2. Jasmine Jones (USA) 52.08 (PLATA)
3. Emma Zapletalová (SVK) 53.00 (BRONCE)
4. Anna Cockrell (USA) 53.13
5. Gianna Woodruff (PAN) 53.34
6. Naomi Van Den Broeck (BEL) 53.70
7. Dalilah Muhammad (USA) 54.82
8. Shiann Salmon (JAM) 56.27
- HOMBRES
. 200 m:
1. Noah Lyles (USA) 19.52 (ORO)
2. Kenneth Bednarek (USA) 19.58 (PLATA)
3. Bryan Levell (JAM) 19.64 (BRONCE)
4. Letsile Tebogo (BOT) 19.65
5. Zharnel Hughes (GBR) 19.78
6. Alexander Ogando (DOM) 20.01
7. Tapiwa Makarawu (ZIM) 20.12
8. Sinesipho Dambile (RSA) 20.23
. 400 m vallas:
1. Rai Benjamin (USA) 46.52 (ORO)
2. Alison Dos Santos (BRA) 46.84 (PLATA)
3. Abderrahman Samba (QAT) 47.06 (BRONCE)
4. Ezekiel Nathaniel (NGR) 47.11
5. Karsten Warholm (NOR) 47.58
6. Emil Agyekum (GER) 47.98
7. Caleb Dean (USA) 48.20
8. Ismail Doudai Abakar (QAT) 49.82
. Triple salto:
1. Pedro Pablo Pichardo (POR) 17.91 (ORO)
2. Andrea Dallavalle (ITA) 17.64 (PLATA)
3. Lázaro Martínez (CUB) 17.49 (BRONCE)
4. Yasser Triki (ALG) 17.25
5. Jordan Scott (JAM) 17.21
6. Andy Díaz (ITA) 17.19
7. Hugues Fabrice Zango (BUR) 16.92
8. Jonathan Seremes (FRA) 16.82
9. Endiorass Kingley (AUT) 16.71
10. Su Wen (CHN) 16.66
11. Zhu Yaming (CHN) 16.51
12. Salif Mane (USA) 16.29
bds-dr/mcd
Otras noticias de Atletismo internacional
- 1
Procesaron y embargaron al abogado Matías Morla y a dos hermanas de Diego Maradona por defraudación
- 2
Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección
- 3
Detuvieron al último prófugo buscado por el homicidio de una vecina de Vicente López
- 4
Fernando Burlando contó qué reveló la última pericia de Silvina Luna sobre la causa de su muerte