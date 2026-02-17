Resultados de las repescas del hockey sobre hielo masculino de Milán-Cortina
Resultados de las repescas de acceso a los cuartos de final del torneo olímpico masculino de hockey sobre hielo masculino, disputadas este martes en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina:
(+) Alemania - Francia 5 - 1
(+) Suiza - Italia 3 - 0
(+) República Checa - Dinamarca 3 - 2
(+) Suecia - Letonia 5 - 1
NOTA: los equipos precedidos con el signo (+) están clasificados y se unen en cuartos a Estados Unidos, Canadá, Eslovaquia y Finlandia, clasificados directamente como ganadores de sus grupos en la ronda preliminar.
Programa de los cuartos de final:
Miércoles 18:
(11h10 GMT) Eslovaquia - Alemania
(15h40 GMT) Canadá - República Checa
(17h10 GMT) Finlandia - Suiza
(20h10 GMT) Estados Unidos - Suecia