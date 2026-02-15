Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra
Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la...
Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra:
- Viernes, 13 de febrero
(+) Wrexham (WAL) - Ipswich Town (ENG) 1 - 0
Hull (ENG) - (+) Chelsea (ENG) 0 - 4
- Sábado, 14 de febrero
Burton Albion (ENG) - (+) West Ham (ENG) 0 - 1 (después de prórroga)
Burnley (ENG) - (+) Mansfield Town (ENG) 1 - 2
(+) Norwich City (ENG) - West Bromwich (ENG) 3 - 1
(+) Manchester City (ENG) - Salford City (ENG) 2 - 0
Southampton (ENG) - Leicester (ENG) 2 - 1 (d.p.)
Aston Villa (ENG) - (+) Newcastle (ENG) 1 - 3
(+) Liverpool (ENG) - Brighton (ENG) 3 - 0
- Domingo, 15 de febrero
Birmingham City (ENG) - (+) Leeds (ENG) 1 - 1 pen. (2-4)
Grimsby Town (ENG) - (+) Wolverhampton (ENG) 0 - 1
Stoke (ENG) - (+) Fulham (ENG) 1 - 2
Oxford United (ENG) - (+) Sunderland (ENG) 0 - 1
(+) Arsenal (ENG) - Wigan (ENG) 4 - 0
- Lunes, 16 de febrero
Macclesfield FC (ENG) - Brentford (ENG) -
- Martes, 3 de marzo
Port Vale (ENG) - Bristol City (ENG) -