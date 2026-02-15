LA NACION

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra

Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la...

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra
Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra

Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra:

- Viernes, 13 de febrero

(+) Wrexham (WAL) - Ipswich Town (ENG) 1 - 0

Hull (ENG) - (+) Chelsea (ENG) 0 - 4

- Sábado, 14 de febrero

Burton Albion (ENG) - (+) West Ham (ENG) 0 - 1 (después de prórroga)

Burnley (ENG) - (+) Mansfield Town (ENG) 1 - 2

(+) Norwich City (ENG) - West Bromwich (ENG) 3 - 1

(+) Manchester City (ENG) - Salford City (ENG) 2 - 0

Southampton (ENG) - Leicester (ENG) 2 - 1 (d.p.)

Aston Villa (ENG) - (+) Newcastle (ENG) 1 - 3

(+) Liverpool (ENG) - Brighton (ENG) 3 - 0

- Domingo, 15 de febrero

Birmingham City (ENG) - (+) Leeds (ENG) 1 - 1 pen. (2-4)

Grimsby Town (ENG) - (+) Wolverhampton (ENG) 0 - 1

Stoke (ENG) - (+) Fulham (ENG) 1 - 2

Oxford United (ENG) - (+) Sunderland (ENG) 0 - 1

(+) Arsenal (ENG) - Wigan (ENG) 4 - 0

- Lunes, 16 de febrero

Macclesfield FC (ENG) - Brentford (ENG) -

- Martes, 3 de marzo

Port Vale (ENG) - Bristol City (ENG) -

AFP
Conforme a
The Trust Project