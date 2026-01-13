LA NACION

Resultados de los dieciseisavos de la Copa de Francia

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa...

Resultados de los dieciseisavos de la Copa de Francia
Resultados de los dieciseisavos de la Copa de Francia

Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia:

- Sábado:

CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4

US Orléans (Nat) - (+) Mónaco (L1) 1 - 3

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2

Angers (L1) - (+) Toulouse (L1) 1 - 1 (5-6 penales)

Le Puy (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 penales)

Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1 - 3

Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0 - 2

US Avranches (N2) - (+) Estrasburgo (L1) 0 - 6

- Domingo:

Sochaux (Nat) - (+) Lens (L1) 0 - 3

Nantes (L1) - (+) Niza (L1) 1 - 1 (3-5 penales)

(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 0 - 0 (4-1 penales)

Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0 - 4

Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1 - 3

Lille (L1) - (+) Lyon (L1) 1 - 2

- Lunes:

París SG (L1) - (+) París FC (L1) 0 - 1

- Martes:

Bayeux (R1) - (+) Marsella (L1) 0 - 9

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...