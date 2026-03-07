Resultados de los octavos de final de la Copa de Inglaterra
Resultados y goleadores de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, que se disputan entre viernes y domingo:
- Viernes:
Wolverhampton 1 Hwang (90+2)
(+) Liverpool 3 Robertson (51), Salah (53), Jones (74)
- Sábado:
Mansfield Town (3ª) 1 Evans (50)
(+) Arsenal 2 Madueke (41), Eze (66)
Wrexham (2ª) 2 Smith (18), Doyle (78)
(+) Chelsea 4 Okonkwo (40 en contra), Acheampong (82), Garnacho (96), Joao Pedro (120+5)
Newcastle 1 Barnes (18)
(+) Manchester City 3 Savinho (39), Marmoush (47, 65)
- Domingo:
(13.30 GMT) Port Vale (3ª) - Sunderland
(12.00 GMT) Fulham - Southampton (2ª)
(16.30 GMT) Leeds - Norwich City (2ª)
- Lunes:
(19.30 GMT) West Ham - Brentford
NOTA: los clubes precedidos con el signo (+) están clasificados para cuartos de final.