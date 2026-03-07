LA NACION

Resultados de los octavos de final de la Copa de Inglaterra

Resultados y goleadores de los octavos de final de la Copa de Inglaterra, que se disputan entre viernes y domingo:

- Viernes:

Wolverhampton 1 Hwang (90+2)

(+) Liverpool 3 Robertson (51), Salah (53), Jones (74)

- Sábado:

Mansfield Town (3ª) 1 Evans (50)

(+) Arsenal 2 Madueke (41), Eze (66)

Wrexham (2ª) 2 Smith (18), Doyle (78)

(+) Chelsea 4 Okonkwo (40 en contra), Acheampong (82), Garnacho (96), Joao Pedro (120+5)

Newcastle 1 Barnes (18)

(+) Manchester City 3 Savinho (39), Marmoush (47, 65)

- Domingo:

(13.30 GMT) Port Vale (3ª) - Sunderland

(12.00 GMT) Fulham - Southampton (2ª)

(16.30 GMT) Leeds - Norwich City (2ª)

- Lunes:

(19.30 GMT) West Ham - Brentford

NOTA: los clubes precedidos con el signo (+) están clasificados para cuartos de final.

