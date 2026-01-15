Resultados de los octavos de final de la Copa del Rey
Resultados de los partidos de los octavos de final de la Copa del Rey, disputados entre el martes y el jueves:
- Martes:
Deportivo La Coruña (2ª) - (+) Atlético Madrid 0 - 1
Cultural Leonesa (3ª) - (+) Athletic Bilbao 3 - 4 tras prórroga
(+) Real Sociedad - Osasuna 2 - 2 tras penales (4-3)
- Miércoles:
(+) Albacete (2ª) - Real Madrid 3 - 2
(+) Betis - Elche 2 - 1
(+) Alavés - Rayo Vallecano 2 - 0
- Jueves:
Burgos (3ª) - (+) Valencia 0 - 2
Racing Santander (2ª) - (+) FC Barcelona 0 - 2
NOTA: los clubes precedidos del signo (+) están clasificados para los cuartos de final.