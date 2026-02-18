Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda de la Libertadores 2026

Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026:

- Martes 17:

Carabobo FC (VEN) 1 Edson Tortolero (35’)

Huachipato (CHI) 0

En Montevideo (00H30 GMT del miércoles): Liverpool (URU) vs Independiente Medellín (COL)

En Pedro Juan Caballero (00H30 GMT del miércoles): 2 de Mayo (PAR) vs Sporting Cristal (PER)

- Miércoles 18:

En Rancagua (22H00 GMT): O'Higgins (CHI) vs Bahia (BRA)

En Guayaquil (00H30 GMT del jueves): Barcelona SC (ECU) vs Argentinos Juniors (ARG)

En Potosí (00H30 GMT del jueves): Nacional Potosí (BOL) vs Botafogo (BRA)

- Jueves 19:

En Montevideo (22H00 GMT): Juventud (URU) vs Guaraní (PAR)

En San Cristóbal (00H30 GMT del viernes): Deportivo Táchira (VEN) vs Deportes Tolima (COL)