Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda de la Libertadores 2026

Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026:
- Martes 17:
Carabobo FC (VEN) 1 Edson Tortolero (35’)
Huachipato (CHI) 0
En Montevideo (00H30 GMT del miércoles): Liverpool (URU) vs Independiente Medellín (COL)
En Pedro Juan Caballero (00H30 GMT del miércoles): 2 de Mayo (PAR) vs Sporting Cristal (PER)
- Miércoles 18:
En Rancagua (22H00 GMT): O'Higgins (CHI) vs Bahia (BRA)
En Guayaquil (00H30 GMT del jueves): Barcelona SC (ECU) vs Argentinos Juniors (ARG)
En Potosí (00H30 GMT del jueves): Nacional Potosí (BOL) vs Botafogo (BRA)
- Jueves 19:
En Montevideo (22H00 GMT): Juventud (URU) vs Guaraní (PAR)
En San Cristóbal (00H30 GMT del viernes): Deportivo Táchira (VEN) vs Deportes Tolima (COL)