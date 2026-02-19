Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda de la Libertadores 2026
Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026:
- Martes:
En Valencia:
Carabobo FC (VEN) 1 Edson Tortolero (35)
Huachipato (CHI) 0
En Pedro Juan Caballero:
2 de Mayo (PAR) 2 Cáceres (83), Leite (84 en contra)
Sporting Cristal (PER) 2 Yotún (62 penal), Martínez (87 en contra)
En Montevideo:
Liverpool (URU) 1 Strasorier (64)
Independiente Medellín (COL) 2 Fydriszewski (52), Palacios (90+2)
- Miércoles:
En Rancagua:
O'Higgins (CHI) 1 Francisco González (4)
Bahia (BRA) 0
En Guayaquil (00H30 GMT del jueves):
Barcelona (ECU)
Argentinos Juniors (ARG)
En Potosí (00H30 GMT del jueves):
Nacional Potosí (BOL)
Botafogo (BRA)
- Jueves:
En Montevideo (22H00 GMT):
Juventud (URU)
Guaraní (PAR)
En San Cristóbal (00H30 GMT del viernes): Deportivo Táchira (VEN)
Deportes Tolima (COL)