Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda de la Libertadores 2026

Resultados de los partidos de ida de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026:

- Martes:

En Valencia:

Carabobo FC (VEN) 1 Edson Tortolero (35)

Huachipato (CHI) 0

En Pedro Juan Caballero:

2 de Mayo (PAR) 2 Cáceres (83), Leite (84 en contra)

Sporting Cristal (PER) 2 Yotún (62 penal), Martínez (87 en contra)

En Montevideo:

Liverpool (URU) 1 Strasorier (64)

Independiente Medellín (COL) 2 Fydriszewski (52), Palacios (90+2)

- Miércoles:

En Rancagua:

O'Higgins (CHI) 1 Francisco González (4)

Bahia (BRA) 0

En Guayaquil (00H30 GMT del jueves):

Barcelona (ECU)

Argentinos Juniors (ARG)

En Potosí (00H30 GMT del jueves):

Nacional Potosí (BOL)

Botafogo (BRA)

- Jueves:

En Montevideo (22H00 GMT):

Juventud (URU)

Guaraní (PAR)

En San Cristóbal (00H30 GMT del viernes): Deportivo Táchira (VEN)

Deportes Tolima (COL)