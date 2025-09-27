Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League y clasificación
Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League inglesa y tabla de clasificación:
Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League inglesa y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)
Manchester United 1 Sesko (26)
(14h00 GMT) Manchester City
Burnley
Crystal Palace
Liverpool
Chelsea
Brighton
Leeds
AFC Bournemouth
(16h30 GMT) Nottingham
Sunderland
(19h00 GMT) Tottenham
Wolverhampton
- Domingo:
(13h00 GMT) Aston Villa
Fulham
(15h30 GMT) Newcastle
Arsenal
- Lunes:
(19h00 GMT) Everton
West Ham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6
2. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8
3. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7
4. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1
5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4
6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5
7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2
8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1
9. Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 4
10. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
11. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
12. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3
13. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4
14. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0
15. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2
16. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4
17. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3
18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4
19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8
20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9
