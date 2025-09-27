LA NACION

Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League y clasificación

Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Premier League inglesa y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)

Manchester United 1 Sesko (26)

(14h00 GMT) Manchester City

Burnley

Crystal Palace

Liverpool

Chelsea

Brighton

Leeds

AFC Bournemouth

(16h30 GMT) Nottingham

Sunderland

(19h00 GMT) Tottenham

Wolverhampton

- Domingo:

(13h00 GMT) Aston Villa

Fulham

(15h30 GMT) Newcastle

Arsenal

- Lunes:

(19h00 GMT) Everton

West Ham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8

3. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

4. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1

5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4

6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

9. Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 4

10. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

11. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

12. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3

13. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

14. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

15. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2

16. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

17. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9

