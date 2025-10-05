Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Serie A y clasificación

Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Serie A italiana y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hellas Verona 0

Sassuolo 1 Pinamonti (71)

- Sábado:

Parma 0

Lecce 1 Sottil (38)

Lazio 3 Cancellieri (24, 40), Cataldi (90+13 de penal)

Torino 3 Simeone (16), Adams (73), Coco-Bassey Oubina (90+3)

Inter 4 Martínez (6), Bonny (38), Dimarco (55), Barella (57)

Cremonese 1 Bonazzoli (87)

Atalanta 1 Samardzic (6)

Como 1 Perrone (19)

- Domingo:

Udinese 1 Kabasele (58)

Cagliari 1 Borrelli (25)

(13h00 GMT) Bolonia

Pisa

Fiorentina

Roma

(16h00 GMT) Nápoles

Génova

(18h45 GMT) Juventus

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4

4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9

5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

8. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0

9. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

10. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0

13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5

16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8

17. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3

18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7

19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3

20. Génova 2 5 0 2 3 2 7 -5

./bds/mcd