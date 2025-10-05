Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Serie A y clasificación
Resultados de los partidos de la 6ª jornada de la Serie A italiana y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hellas Verona 0
Sassuolo 1 Pinamonti (71)
- Sábado:
Parma 0
Lecce 1 Sottil (38)
Lazio 3 Cancellieri (24, 40), Cataldi (90+13 de penal)
Torino 3 Simeone (16), Adams (73), Coco-Bassey Oubina (90+3)
Inter 4 Martínez (6), Bonny (38), Dimarco (55), Barella (57)
Cremonese 1 Bonazzoli (87)
Atalanta 1 Samardzic (6)
Como 1 Perrone (19)
- Domingo:
Udinese 1 Kabasele (58)
Cagliari 1 Borrelli (25)
(13h00 GMT) Bolonia
Pisa
Fiorentina
Roma
(16h00 GMT) Nápoles
Génova
(18h45 GMT) Juventus
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6
2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5
3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4
4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9
5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
7. Como 9 6 2 3 1 7 5 2
8. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0
9. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
10. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0
11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
12. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0
13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4
15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5
16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8
17. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3
18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7
19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3
20. Génova 2 5 0 2 3 2 7 -5
