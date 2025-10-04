LA NACION

Resultados de los partidos de la 8ª jornada de La Liga y clasificación

Resultados de los partidos de la 8ª jornada de La Liga y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de los partidos de la 8ª jornada de La Liga y clasificación
Resultados de los partidos de la 8ª jornada de La Liga y clasificaciónTHOMAS KIENZLE - AFP

Resultados de los partidos de la 8ª jornada de LaLiga y tabla de clasificación:

- Viernes:

Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)

Getafe 1 Mayoral (23)

- Sábado:

Real Oviedo 0

Levante 2 Álvarez (30), Etta Eyong (72)

(14:15 GMT) Girona

Valencia

(16:30 GMT) Athletic

Mallorca

(19:00 GMT) Real Madrid

Villarreal

- Domingo:

(12:00 GMT) Alavés

Elche

(14:15 GMT) Sevilla

Barcelona

(16:30 GMT) Real Sociedad

Rayo

Espanyol

Betis

(19:00 GMT) Celta

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

8. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1

11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

12. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

13. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

14. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3

15. Real Oviedo 6 8 2 0 6 4 14 -10

16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3

18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5

20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

./bds/mcd

LA NACION
Más leídas
  1. Seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
    1

    Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento

  2. El enclave que fusiona platos japoneses, diseño y un sonido excepcional que conecta con los recuerdos
    2

    Artlab, el enclave que fusiona platos japoneses, diseño y un sonido excepcional que conecta con los recuerdos

  3. Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
    3

    Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico

  4. El fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos
    4

    Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos

Cargando banners ...