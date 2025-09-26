LA NACION

Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores

Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, que se disput

Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, que se disputan esta semana (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):

- Martes

En Buenos Aires: Racing (ARG) - Vélez Sarsfield (ARG) 1-0 (1-0)

- Miércoles

En Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - River Plate (ARG) 3-1 (2-1)

- Jueves

En Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Liga de Quito (ECU) 0-1 (0-2)

En La Plata: Estudiantes (ARG) - Flamengo (BRA) 2-4 en penales, 1-0 en los noventa minutos (1-2)

- Emparejamientos de semifinales, que se disputarán en octubre:

Palmeiras (BRA) - Liga de Quito (ECU)

Racing (ARG) - Flamengo (BRA)

