Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputan esta semana (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):

- Martes

En Río de Janeiro: Fluminense (BRA) - LANÚS (ARG) 1-1 (0-1)

- Miércoles

En Belo Horizonte: ATLÉTICO MINEIRO (BRA) - Bolívar (BOL) 1-0 (2-2)

En Manizales: Once Caldas (COL) - INDEPENDIENTE DEL VALLE (ECU) 4-5 en penales, 0-2 en los 90 minutos (2-0)

- Jueves

En Coquimbo: UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI) - Alianza Lima (PER) 2-1 (0-0)

- Emparejamientos de semifinales, que se disputarán en octubre:

Independiente del Valle (ECU) - Atlético Mineiro (BRA)

Lanús (ARG) - Universidad de Chile (CHI)

