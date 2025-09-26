Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana
Resultados de los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, que se disputan esta semana (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):
- Martes
En Río de Janeiro: Fluminense (BRA) - LANÚS (ARG) 1-1 (0-1)
- Miércoles
En Belo Horizonte: ATLÉTICO MINEIRO (BRA) - Bolívar (BOL) 1-0 (2-2)
En Manizales: Once Caldas (COL) - INDEPENDIENTE DEL VALLE (ECU) 4-5 en penales, 0-2 en los 90 minutos (2-0)
- Jueves
En Coquimbo: UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI) - Alianza Lima (PER) 2-1 (0-0)
- Emparejamientos de semifinales, que se disputarán en octubre:
Independiente del Valle (ECU) - Atlético Mineiro (BRA)
Lanús (ARG) - Universidad de Chile (CHI)
