Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Libertadores 2026

Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2026, que se disputan entre martes y jueves (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a la tercera fase):
- Martes:
En Talcahuano: Huachipato (CHI) - CARABOBO FC (VEN) 1-2 (0-1)
En Lima (00H30 GMT del miércoles): Sporting Cristal (PER) - 2 de mayo (PAR) (2-2)
En Medelín (00H30 GMT del miércoles): Independiente Medellín (COL) - Liverpool (URU) (2-1)
- Miércoles:
En Salvador (22H00 GMT): Bahia (BRA) - O'Higgins (CHI) (0-1)
En Buenos Aires (00H30 GMT del jueves): Argentinos Juniors (ARG) - Barcelona (ECU) (1-0)
En Rio de Janeiro (00H30 GMT del jueves): Botafogo (BRA) - Nacional Potosí (BOL) (0-1)
- Jueves:
En Asunción (22H00 GMT): Guaraní (PAR) - Juventud (URU) (0-0)
En Ibagué (00H30 GMT del viernes): Deportes Tolima (COL) - Deportivo Táchira (VEN) (1-0)
