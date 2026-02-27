Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Libertadores 2026
Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América 2026, que se disputan entre martes y jueves (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a la tercera fase):
- Martes:
En Talcahuano: Huachipato (CHI) - CARABOBO FC (VEN) 1-2 (0-1)
En Lima: SPORTING CRISTAL (PER) - 2 de mayo (PAR) 5-4 en penales, 0-0 (2-2)
En Medellín: INDEPENDIENTE MEDELLÍN (COL) - Liverpool (URU) 0-0 (2-1)
- Miércoles:
En Salvador: Bahia (BRA) - O'HIGGINS (CHI) 3-4 en penales, 2-1 (0-1)
En Buenos Aires: Argentinos Juniors (ARG) - BARCELONA (ECU) 4-5 en penales, 0-1 (1-0)
En Río de Janeiro: BOTAFOGO (BRA) - Nacional Potosí (BOL) 2-0 (2-1)
- Jueves:
En Asunción: Guaraní (PAR) - JUVENTUD (URU) 1-2 (1-2)
En Ibagué (00:30 GMT del viernes): Deportes Tolima (COL) - Deportivo Táchira (VEN) (1-0)
-- Series de la tercera fase, de la que sus ganadores avanzan a la fase de grupos de la Libertadores y los perdedores a la misma instancia pero de la Copa Sudamericana:
Botafogo (BRA) - Barcelona (ECU)
Sporting Cristal (PER) - Carabobo FC (VEN)
Independiente Medellín (COL) - Juventud (URU)
O'Higgins (CHI) - Ganador de Deportes Tolima (COL) o Deportivo Táchira (VEN)