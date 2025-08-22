Resultados de octavos de final de la Copa Libertadores y series de cuartos
Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):
- Martes:
En Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG) - Fortaleza (BRA) 2-0 (0-0)
En Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Atlético Nacional (COL) 4-3 en penales, 1-1 (0-0)
En Buenos Aires: Racing Club (ARG) - Peñarol (URU) 3-1 (0-1)
- Miércoles:
En La Plata: Estudiantes de La Plata (ARG) - Cerro Porteño (PAR) 0-0 (1-0)
En Porto Alegre: Internacional (BRA) - FLAMENGO (BRA) 0-2 (0-1)
- Jueves:
En Quito: Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA) 2-0 (0-1)
En Sao Paulo (00H30 GMT del viernes): Palmeiras (BRA) - Universitario (PER) (4-0)
En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): River Plate (ARG) - Libertad (PAR) (0-0)
