Resultados de partido adelantado y clasificación de La Liga
Resultado de un partido de la 6ª jornada de la Liga española, que debía jugarse a finales de...
- 1 minuto de lectura'
Resultado de un partido de la 6ª jornada de la Liga española, que debía jugarse a finales de septiembre y que fue adelantado a este miércoles:
- Miércoles:
Celta 1 Hugo Álvarez (47)
Betis 1 Bartra (45+1)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7
2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4
3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3
5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2
6. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1
7. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1
8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1
9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0
11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0
12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0
13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2
14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1
15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1
16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3
17. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2
18. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2
19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7
Otras noticias de Liga de España
- 1
Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios
- 2
“Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
- 3
Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina
- 4
Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”