LA NACION

Resultados de partido adelantado y clasificación de La Liga

Resultado de un partido de la 6ª jornada de la Liga española, que debía jugarse a finales de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados de partido adelantado y clasificación de La Liga
Resultados de partido adelantado y clasificación de La LigaPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Resultado de un partido de la 6ª jornada de la Liga española, que debía jugarse a finales de septiembre y que fue adelantado a este miércoles:

- Miércoles:

Celta 1 Hugo Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

6. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

18. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

LA NACION
Más leídas
  1. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    1

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  2. La Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria
    2

    “Inmediato cumplimiento”: la Justicia frenó el pase a disponibilidad de empleados del INTA e impuso al Gobierno una millonaria multa diaria

  3. Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina
    3

    Uno de los bancos de inversión más grande usó a Star Wars para explicar a la Argentina

  4. Djokovic reveló que Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: "Mi mundo se colapsó"
    4

    Novak Djokovic reveló que Juan Martín Del Potro le hizo pasar el peor momento de su carrera: “Mi mundo se colapsó”

Cargando banners ...