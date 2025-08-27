Resultados de partido adelantado y clasificación de La Liga

Resultado de un partido de la 6ª jornada de la Liga española, que debía jugarse a finales de septiembre y que fue adelantado a este miércoles:

- Miércoles:

Celta 1 Hugo Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

6. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

7. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

8. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

12. Elche 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Levante 0 2 0 0 2 3 5 -2

18. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7