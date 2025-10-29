Resultados del día en el WTA 250 de Chennai
Resultados del miércoles en el torneo WTA 250 de Chennai (India), que se disputa sobre superficie dura:
. Individual femenino - Primera ronda:
Zeynep Sönmez (TUR/N.1) derrotó a Tatiana Prozorova (RUS) 7-5, 6-4
Lanlana Tararudee (THA) a Maria Timofeeva (RUS) 6-2, 2-0 y abandono
Polina Iatcenko (RUS) a Alina Charaeva (RUS) 6-3, 5-0 y abandono
Katarzyna Kawa (POL) a Lucia Bronzetti (ITA/N.5) 6-7 (9/11), 6-0, 6-2
Janice Tjen (INA/N.4) a Caroline Werner (GER) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2
Linda Fruhvirtová (CZE) a Astrid Lew Yan Foon (FRA) 6-2, 6-2
Mia Pohánková (SVK) a Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-1
Diane Parry (FRA/N.9) a Thasaporn Naklo (THA) 6-2, 6-0
Kimberly Birrell (AUS/N.7) a Nikola Bartunková (CZE) 1-6, 6-1, 6-3
Shrivalli Bhamidipaty (IND) a Maaya Rajeshwaran Revathi (IND) 6-1, 6-4
Sahaja Yamalapalli (IND) a Priska Nugroho (INA) 6-4, 6-2
Donna Vekic (CRO/N.3) a Vaishnavi Adkar (IND) 6-1, 6-2
Arina Rodionova (AUS) a Nina Stojanovic (SRB) 6-3, 5-5 y abandono
Storm Hunter (AUS) a Mai Hontama (JPN) 6-7 (0/7), 6-2, 6-4
Garland Joanna (TWN) a Arianne Hartono (NED) 6-4, 6-3
Mei Yamaguchi (JPN) a Francesca Jones (GBR/N.2) 5-7, 6-0, 1-0 y abandono
