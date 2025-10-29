LA NACION

Resultados del día en el WTA 250 de Chennai

Resultados del miércoles en el torneo WTA 250 de Chennai (India), que se disputa sobre superficie dura:

. Individual femenino - Primera ronda:

Zeynep Sönmez (TUR/N.1) derrotó a Tatiana Prozorova (RUS) 7-5, 6-4

Lanlana Tararudee (THA) a Maria Timofeeva (RUS) 6-2, 2-0 y abandono

Polina Iatcenko (RUS) a Alina Charaeva (RUS) 6-3, 5-0 y abandono

Katarzyna Kawa (POL) a Lucia Bronzetti (ITA/N.5) 6-7 (9/11), 6-0, 6-2

Janice Tjen (INA/N.4) a Caroline Werner (GER) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2

Linda Fruhvirtová (CZE) a Astrid Lew Yan Foon (FRA) 6-2, 6-2

Mia Pohánková (SVK) a Nao Hibino (JPN) 7-5, 6-1

Diane Parry (FRA/N.9) a Thasaporn Naklo (THA) 6-2, 6-0

Kimberly Birrell (AUS/N.7) a Nikola Bartunková (CZE) 1-6, 6-1, 6-3

Shrivalli Bhamidipaty (IND) a Maaya Rajeshwaran Revathi (IND) 6-1, 6-4

Sahaja Yamalapalli (IND) a Priska Nugroho (INA) 6-4, 6-2

Donna Vekic (CRO/N.3) a Vaishnavi Adkar (IND) 6-1, 6-2

Arina Rodionova (AUS) a Nina Stojanovic (SRB) 6-3, 5-5 y abandono

Storm Hunter (AUS) a Mai Hontama (JPN) 6-7 (0/7), 6-2, 6-4

Garland Joanna (TWN) a Arianne Hartono (NED) 6-4, 6-3

Mei Yamaguchi (JPN) a Francesca Jones (GBR/N.2) 5-7, 6-0, 1-0 y abandono

