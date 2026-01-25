LA NACION

Resultados del domingo en el Abierto de Australia, que se disputa en Melbourne.

Individual masculino - Octavos:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Tommy Paul (USA/N.19) 7-6 (8/6), 6-4, 7-5

Alex De Miñaur (AUS/N.6) a Alexander Bublik (KAZ/N.10) 6-4, 6-1, 6-1

Alexander Zverev (GER/N.3) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.18) 6-2, 6-4, 6-4

Learner Tien (USA/N.25) a Daniil Medvedev (RUS/N.11) 6-4, 6-0, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Jakub Mensík (CZE/N.16) no se presentó

Individual femenino - Octavos:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Victoria Mboko (CAN/N.17) 6-1, 7-6 (7/1)

Iva Jovic (USA/N.29) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-0, 6-1

Cori Gauff (USA/N.3) a Karolína Muchová (CZE/N.19) 6-1, 3-6, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.12) a Mirra Andreeva (RUS/N.8) 6-2, 6-4

AFP
