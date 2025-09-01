LA NACION

A continuación, los resultados del domingo en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

A continuación, los resultados del domingo en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Octavos de final

Taylor Fritz (EE.UU./N.4) derrotó a Tomás Machac (CZE/N.21) 6-4, 6-3, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.7) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-3, 6-3, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N.20) derrotó a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (7/4), 6-4, 2-6, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

-- Mujeres

- Octavos de final

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) a Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 6-4

Marketa Vondrousova (CZE) a Elena Rybakina (KAZ/N.9) 6-4, 5-7, 6-2

Jessica Pegula (EE.UU./N.4) derrotó a Ann Li (EE.UU.) 6-1, 6-2

Barbora Krejcíková (CZE) a Taylor Townsend (EE.UU.) 1-6, 7-6 (15/13), 6-3

