Resultados del domingo en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos…
- 1 minuto de lectura'
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este domingo:
- Grupo A
Alemania - Irlanda del Norte 3 - 1
Luxemburgo - Eslovaquia 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Eslovaquia 6 2 2 0 0 3 0
2. Irlanda del Norte 3 2 1 0 1 4 4
3. Alemania 3 2 1 0 1 3 3
4. Luxemburgo 0 2 0 0 2 1 4
- Grupo E
Turquía - España 0 - 6
Georgia - Bulgaria 3 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. España 6 2 2 0 0 9 0
2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3
3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8
4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6
- Grupo G
Polonia - Finlandia 3 - 1
Lituania - Países Bajos 2 - 3
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Países Bajos 10 4 3 1 0 14 3
2. Polonia 10 5 3 1 1 8 4
3. Finlandia 7 5 2 1 2 6 8
4. Lituania 3 5 0 3 2 5 7
5. Malta 2 5 0 2 3 1 12
- Grupo J
Bélgica - Kazajstán 6 - 0
Macedonia del Norte - Liechtenstein 5 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Macedonia del Norte 11 5 3 2 0 11 2
2. Bélgica 10 4 3 1 0 17 4
3. Gales 10 5 3 1 1 11 6
4. Kazajstán 3 5 1 0 4 3 11
5. Liechtenstein 0 5 0 0 5 0 19
bds/iga
Otras noticias de Mundial 2026
- 1
El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
- 2
La batalla provincial: qué se espera de la economía para el día después
- 3
La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris
- 4
Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei y denunció “acoso” de dos cronistas