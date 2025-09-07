Resultados del domingo en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial 2026 al término de los partidos disputados este domingo:

- Grupo A

Alemania - Irlanda del Norte 3 - 1

Luxemburgo - Eslovaquia 0 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Eslovaquia 6 2 2 0 0 3 0

2. Irlanda del Norte 3 2 1 0 1 4 4

3. Alemania 3 2 1 0 1 3 3

4. Luxemburgo 0 2 0 0 2 1 4

- Grupo E

Turquía - España 0 - 6

Georgia - Bulgaria 3 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. España 6 2 2 0 0 9 0

2. Georgia 3 2 1 0 1 5 3

3. Turquía 3 2 1 0 1 3 8

4. Bulgaria 0 2 0 0 2 0 6

- Grupo G

Polonia - Finlandia 3 - 1

Lituania - Países Bajos 2 - 3

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 10 4 3 1 0 14 3

2. Polonia 10 5 3 1 1 8 4

3. Finlandia 7 5 2 1 2 6 8

4. Lituania 3 5 0 3 2 5 7

5. Malta 2 5 0 2 3 1 12

- Grupo J

Bélgica - Kazajstán 6 - 0

Macedonia del Norte - Liechtenstein 5 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Macedonia del Norte 11 5 3 2 0 11 2

2. Bélgica 10 4 3 1 0 17 4

3. Gales 10 5 3 1 1 11 6

4. Kazajstán 3 5 1 0 4 3 11

5. Liechtenstein 0 5 0 0 5 0 19

bds/iga