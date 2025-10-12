LA NACION

Resultados del domingo en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026

Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este domingo:

- Grupo C

Dinamarca - Grecia 3 - 1

Escocia - Bielorrusia 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Dinamarca 10 4 3 1 0 12 1

2. Escocia 10 4 3 1 0 7 2

3. Grecia 3 4 1 0 3 7 10

4. Bielorrusia 0 4 0 0 4 2 15

- Grupo G

Lituania - Polonia 0 - 2

Países Bajos - Finlandia 4 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Países Bajos 16 6 5 1 0 22 3

2. Polonia 13 6 4 1 1 10 4

3. Finlandia 10 7 3 1 3 8 13

4. Lituania 3 7 0 3 4 6 11

5. Malta 2 6 0 2 4 1 16

- Grupo H

Rumania - Austria 1 - 0

San Marino - Chipre 0 - 4

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Austria 15 6 5 0 1 19 3

2. Bosnia 13 6 4 1 1 13 5

3. Rumania 10 6 3 1 2 11 6

4. Chipre 8 7 2 2 3 11 9

5. San Marino 0 7 0 0 7 1 32

- Grupo L

Croacia - Gibraltar 3 - 0

Islas Feroe - República Checa 2 - 1

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Croacia 16 6 5 1 0 20 1

2. República Checa 13 7 4 1 2 12 8

3. Islas Feroe 12 7 4 0 3 10 6

4. Montenegro 6 6 2 0 4 4 13

5. Gibraltar 0 6 0 0 6 2 20

