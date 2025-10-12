Resultados del domingo en los clasificatorios UEFA para el Mundial 2026
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos…
Clasificatorios de la zona Europa para el Mundial de 2026 al término de los partidos disputados este domingo:
- Grupo C
Dinamarca - Grecia 3 - 1
Escocia - Bielorrusia 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Dinamarca 10 4 3 1 0 12 1
2. Escocia 10 4 3 1 0 7 2
3. Grecia 3 4 1 0 3 7 10
4. Bielorrusia 0 4 0 0 4 2 15
- Grupo G
Lituania - Polonia 0 - 2
Países Bajos - Finlandia 4 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Países Bajos 16 6 5 1 0 22 3
2. Polonia 13 6 4 1 1 10 4
3. Finlandia 10 7 3 1 3 8 13
4. Lituania 3 7 0 3 4 6 11
5. Malta 2 6 0 2 4 1 16
- Grupo H
Rumania - Austria 1 - 0
San Marino - Chipre 0 - 4
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Austria 15 6 5 0 1 19 3
2. Bosnia 13 6 4 1 1 13 5
3. Rumania 10 6 3 1 2 11 6
4. Chipre 8 7 2 2 3 11 9
5. San Marino 0 7 0 0 7 1 32
- Grupo L
Croacia - Gibraltar 3 - 0
Islas Feroe - República Checa 2 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Croacia 16 6 5 1 0 20 1
2. República Checa 13 7 4 1 2 12 8
3. Islas Feroe 12 7 4 0 3 10 6
4. Montenegro 6 6 2 0 4 4 13
5. Gibraltar 0 6 0 0 6 2 20
